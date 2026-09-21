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Pukulan kedua bagi Zidane mengacaukan perhitungan timnas Prancis

Z. Zidane
W. Zaire-Emery
M. Akliouche
Turkiye vs France
Turkiye
France
UEFA Nations League A
Belgium vs France
Belgium
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Prancis
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Cedera Merusak Rencana Prancis

Daftar pemain timnas Prancis yang disusun Zinedine Zidane baru saja mulai stabil ketika pukulan baru datang, setelah pemain kedua terpaksa mundur dari kamp Les Bleus, menyusul kepergian Rubin Reiser dan pemanggilan Jean Butez sebagai penggantinya.

Staf teknis timnas Prancis mengumumkan bahwa Warren Zaire-Emery tidak akan bisa tampil karena cedera otot adduktor, setelah koordinasi antara tim medis timnas dan klub Paris Saint-Germain, dengan kesepakatan penuh antara kedua belah pihak.

Staf teknis mengatakan: "Setelah diskusi antara tim medis timnas Prancis dan klub Paris Saint-Germain, dan dengan kesepakatan penuh, Warren Zaire-Emery, yang mengalami cedera otot adduktor, tidak dapat tampil bersama tim."

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Zidane memutuskan memanggil Maghnes Akliouche, pemain Paris Saint-Germain, untuk menutupi absennya Zaire-Emery, sehingga salah satu nama paling menonjol yang absen dari daftar awal mendapat kesempatan baru untuk bergabung dengan timnas Prancis, sebagaimana dilaporkan situs Prancis "Foot Mercato".

Absennya Zaire-Emery datang pada waktu yang tidak ideal bagi pemain Paris Saint-Germain tersebut, yang belakangan tampil di posisi bek kanan saat menghadapi Marseille, sementara ia berharap memanfaatkan kamp timnas untuk membuktikan kemampuannya di posisi favoritnya di lini tengah.

Zidane sebelumnya secara jelas mengisyaratkan bahwa ia mengandalkan Zaire-Emery di lini tengah, namun cedera itu merampas peluang penting baginya untuk menunjukkan kualitasnya di peran yang ia sukai bersama timnas Prancis.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

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