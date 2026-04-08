Pukulan ganda yang telak bagi Barcelona saat menghadapi Atlético Madrid

Barcelona mengalami pukulan telak dan beruntun pada babak pertama laga melawan Atlético Madrid, dalam leg pertama perempat final Liga Champions, setelah kehilangan salah satu beknya dan kemudian kebobolan gol yang mematikan dalam hitungan menit.

Awalnya, wasit menggunakan teknologi video (VAR) untuk meninjau insiden kontak antara Kubarsi dan Giovanni Simeone, lalu memutuskan untuk mencabut kartu kuning yang sebelumnya diberikan kepada bek Barcelona tersebut sebelum akhirnya mengeluarkan kartu merah langsung, sehingga Barcelona harus melanjutkan pertandingan dengan sepuluh pemain sebelum babak pertama berakhir.

Atlético tidak menunggu lama untuk memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, di mana Julián Álvarez berhasil mencetak gol pembuka pada menit ke-44 dari tendangan bebas akibat pelanggaran, yang dieksekusi dengan sempurna ke sudut atas gawang, menegaskan keunggulan timnya pada waktu yang tepat.

Dengan skenario yang cepat ini, Barcelona menghadapi ujian berat, setelah kehilangan seorang pemain dan kebobolan gol pada saat yang kritis, sehingga memberikan keunggulan besar bagi Atlético Madrid sebelum akhir babak pertama.