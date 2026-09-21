Klub Al Nassr menerima pukulan ganda menjelang bergulirnya kembali kompetisi Liga Roshn, setelah salah satu pemain mudanya mengalami cedera yang akan membuatnya absen dari lapangan selama beberapa pekan, sebuah kerugian yang dampaknya merambat antara tim utama dan tim U-21, menurut apa yang diberitakan surat kabar "Arriyadiyah" Saudi.

Pemeriksaan medis yang dijalani Rakan Al Ghamdi, pemain Al Nassr berusia 21 tahun, mengungkap bahwa ia mengalami keseleo pada ligamen lutut dan memar pada tulang rawan, sehingga masa absennya yang diperkirakan berkisar antara 4 hingga 6 pekan.

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Cedera ini datang pada waktu yang sangat sulit bagi Al Ghamdi, yang tengah mendapatkan kesempatan untuk tampil bersama tim utama, setelah pelatih asal Australia Ange Postecoglou memanfaatkan jasanya untuk pertama kalinya pada babak kedua laga melawan Al Ain dari Uni Emirat Arab pada pekan pembuka Liga Champions Asia Elite, yaitu pertandingan yang berakhir dengan kekalahan Al Nassr 4-0.

Kerugian Al Nassr tidak berhenti pada tim utama, sebab Al Ghamdi juga merupakan salah satu elemen tim U-21, dan ia mengalami cedera pada latihan terakhir sebelum laga melawan Damac, Jumat lalu, yaitu pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Al Nassr dengan skor tanpa balas dalam kompetisi Liga "Joy" Elite.

Dengan demikian, Al Nassr kehilangan salah satu pemainnya yang mulai mendekati perhitungan tim utama, dan pada saat yang sama ia absen dari tim muda pada fase yang membutuhkan seluruh elemennya, sehingga cedera ini menjadi pukulan ganda pada level kedua tim, terutama dengan masa absennya yang mencapai sebulan atau lebih.

Para pemain tim utama diperkirakan akan kembali menjalani latihan pada Senin malam, setelah libur yang diberikan tim pelatih kepada para pemain seusai laga Asia, sementara Al Nassr bersiap melanjutkan perjalanannya di Liga Roshn setelah masa jeda dengan menghadapi Al Diriyah pada 9 Oktober mendatang di Stadion Al Awwal Park, dalam pekan kedelapan.

Al Nassr saat ini menempati peringkat ketiga di klasemen Liga Roshn dengan raihan 16 poin, terpaut dua poin di belakang Al Hilal yang memuncaki klasemen, sementara cedera Al Ghamdi hadir untuk menambah perhitungan tim pelatih pada periode mendatang, terutama karena pemain tersebut telah mulai mendapatkan kesempatan bersama tim utama di samping keikutsertaannya dengan tim U-21.