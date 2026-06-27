Pukulan ganda mengancam ambisi Spanyol di Piala Dunia

Tim nasional Spanyol mengalami pukulan telak akibat cedera yang dialami dua bintang mereka, Nico Williams dan Yeremi Pino, dalam pertandingan sengit melawan Uruguay pada laga penutup babak penyisihan grup Piala Dunia 2026. Kejadian ini berpotensi membuat “La Roja” kehilangan jasa keduanya di sisa turnamen akibat permainan kasar yang dilakukan oleh “La Celeste”".

Hasil pemeriksaan medis yang dilakukan oleh tim medis tim nasional Spanyol menunjukkan bahwa Pino mengalami keseleo pada sendi akromioklavikular tanpa patah tulang klavikula, setelah ia ditabrak oleh Brian Rodríguez pada menit ke-87, sedangkan Williams mengalami ketegangan otot pada otot adductor kanan akibat tekel keras, yang memaksanya meninggalkan lapangan sambil tertatih-tatih dengan jelas.

Menurut surat kabar "Marca", sumber medis menegaskan bahwa ketersediaan kedua pemain tersebut bergantung pada perkembangan kondisi mereka, sambil mencatat bahwa klasifikasi cedera sebagai cedera sedang tidak sepenuhnya mengesampingkan kemungkinan kembalinya mereka, meskipun sulit membayangkan partisipasi mereka dalam pertandingan-pertandingan mendatang di turnamen ini, mengingat sensitivitas fase gugur.

Pino, pemain asal Kepulauan Canary, meninggalkan lapangan dengan lengan terangkat setelah menyelesaikan pertandingan meski dalam kondisi sakit, sementara Nico Williams, bintang Athletic Bilbao, tampak sangat terpukul dan sedih, seolah-olah ia sepenuhnya menyadari betapa seriusnya apa yang menimpanya dan dampaknya terhadap perjalanan Piala Dunia-nya.

Cedera-cedera ini menambah daftar konsekuensi serius dari permainan kasar yang berlebihan yang dilakukan para pemain Uruguay selama pertandingan yang diwarnai pengusiran Canopio dan keributan di bangku cadangan—perilaku tidak sportif yang memicu kemarahan luas dan berdampak langsung pada ambisi Spanyol untuk mempertahankan gelar Eropa mereka dengan meraih prestasi di Piala Dunia.

Pelatih Luis de la Fuente kini menghadapi tantangan besar untuk mencari pengganti kedua bintang tersebut menjelang pertandingan babak 32 besar yang dinanti-nantikan, padahal sebelumnya ia sangat mengandalkan kecepatan Williams dan keterampilan Pino untuk menembus pertahanan lawan.