Atletico Madrid mendapat pukulan baru yang cukup berpengaruh menjelang laga yang dinanti-nanti melawan Real Sociedad, malam ini hari Minggu, di Stadion Anoeta, dalam ajang pekan kelima kompetisi Liga Spanyol, setelah dipastikan absennya penyerang asal Argentina, Julian Alvarez, dari pertandingan tersebut akibat cedera.

Cedera Alvarez menambah beban Diego Simeone, pelatih asal Argentina yang menangani Atletico Madrid, yang tengah menghadapi krisis nyata pada tingkat opsi serangan dan pemain yang tersedia, di tengah absennya sejumlah pemain akibat cedera, terutama Alexander Sorloth dan Pablo Barrios.

Julian Alvarez sebelumnya telah meninggalkan sesi latihan terakhir Atletico Madrid karena mengalami masalah fisik, sebelum menjalani pemeriksaan medis yang diperlukan untuk menentukan sejauh mana kemampuannya untuk tampil melawan Real Sociedad.

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Atletico Madrid secara resmi mengumumkan pencoretan penyerang Argentinanya dari daftar tim yang menuju San Sebastian, setelah pemeriksaan mengungkap bahwa ia mengalami cedera otot, sehingga ia absen dari laga melawan Real Sociedad pada pekan kelima Liga Spanyol.

Klub menyatakan dalam pernyataan resmi: "Julian tidak akan bepergian ke San Sebastian karena cedera otot yang memaksanya menarik diri dari sesi latihan kemarin. Setelah menjalani pemeriksaan yang diperlukan, tim medis memutuskan untuk mencoretnya dari pertandingan hari ini."

Cedera Alvarez datang di waktu yang sulit bagi Simeone, terlebih pemain itu telah mulai memulihkan kebugarannya secara bertahap, dan menjadi salah satu elemen penting dalam perhitungan pelatih asal Argentina tersebut pada awal musim baru.

Alvarez menjalani penuh 90 menit dalam laga Atletico Madrid melawan Liverpool, Rabu lalu, yang merupakan kali pertama ia menuntaskan pertandingan secara penuh sepanjang musim ini.

Penampilan penuhnya itu datang setelah awal yang terlambat pada periode persiapan menyambut musim baru, akibat polemik yang menyelimuti masa depannya bersama Atletico Madrid, sebelum ia kembali berlatih pada 10 Agustus.

Situasinya tidak berjalan ideal setelah kepulangannya, karena penyerang asal Argentina itu absen selama sekitar sepekan akibat sakit, yang berdampak pada proses persiapan fisik dan teknisnya bersama rekan-rekan setimnya.

Kendati demikian, Alvarez mampu kembali masuk perhitungan Simeone dan tampil lebih banyak, sebelum cedera otot terakhir ini datang mengembalikan kekhawatiran soal kebugarannya dan menambah kesulitan yang dihadapi Atletico Madrid pada tahap musim ini.