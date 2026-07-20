Pukulan di leher... Asisten Scaloni menyerang bintang Spanyol

Perayaan tim nasional Spanyol, setelah dinobatkan sebagai juara Piala Dunia 2026, diwarnai sejumlah insiden yang mencerminkan ketidakmampuan tim nasional Argentina menerima kekalahan.

"Surat Kabar Sport" melaporkan bahwa Roberto Fabián Ayala, asisten pelatih tim Tango, Lionel Scaloni, terlibat pertengkaran dengan pemain Spanyol, Dani Olmo, selama perayaan penobatan tersebut.

Insiden ini terjadi sebagai akibat dari bentrokan yang meletus setelah insiden antara Paredes dan Eric García.

Ketika Dani Olmo mendekati lokasi kejadian, kebetulan Ayala berada di sana; bek yang dikenal sepanjang karier sepak bolanya karena gaya bermainnya yang agresif dan kuat dalam duel.

Pada awalnya, asisten Scaloni itu tampak berusaha menjauhkan Olmo dari keributan, namun ia mengejutkan semua orang dengan melayangkan pukulan ke arah leher, di tengah kebingungan pemain Spanyol tersebut, yang saat itu berdiri di samping Eric García.

Setelah itu, Eric García mendorong Ayala, setelah terkejut dengan tindakan yang disaksikannya di hadapannya.

Insiden ini menjadi citra negatif bagi asisten Scaloni, yang selama ini dikenal memiliki perilaku yang sempurna baik dalam konferensi pers maupun di lapangan.