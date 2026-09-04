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Brentford v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport

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Pukulan di balik layar: Tottenham membalas keras Richarlison

Transfers
Tottenham Hotspur
Richarlison
Premier League
Inggris
Brasil

Apa Ceritanya?

Klub Tottenham Hotspur mencoret penyerang asal Brasil, Richarlison, dari daftar pemain mereka untuk Liga Primer Inggris musim ini, setelah klub memutuskan untuk tidak mendaftarkannya dalam skuad berisi 25 pemain yang diizinkan, seiring keluarnya sang pemain dari rencana pelatih Roberto De Zerbi.

Menurut sejumlah laporan media Inggris, Richarlison berharap bisa kembali ke Everton pada hari-hari terakhir masa bursa transfer, demi mengembalikan periode terbaiknya di sepak bola Inggris, namun negosiasi antara kedua belah pihak tidak rampung, sehingga sang pemain tetap bertahan di Tottenham meski ia ingin pergi.

Keputusan mencoretnya dari daftar Liga Primer Inggris ini semakin memperumit posisi penyerang asal Brasil tersebut, yang beberapa hari lalu menyatakan bahwa banyak keputusan terkait perjalanan karier profesionalnya justru diambil oleh orang lain atas namanya, sebagai isyarat perasaannya bahwa ia tidak sepenuhnya mengendalikan jalan kariernya selama tahun-tahun terakhir.

Richarlison tidak lagi masuk dalam rencana De Zerbi untuk musim ini, sehingga mendorong sang pemain dan klub untuk mencari solusi pada periode mendatang, terutama karena bursa transfer masih terbuka di sejumlah liga.

Arab Saudi dan Turki muncul sebagai dua destinasi potensial bagi penyerang asal Brasil tersebut, seiring peluang rampungnya kepindahannya ke salah satu klub di kedua negara itu sebelum bursa transfer di sana ditutup, sekaligus mengakhiri situasi rumitnya di Tottenham.

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