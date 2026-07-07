Pukulan... Bintang Prancis Mengharapkan Keajaiban Saat Hadapi Maroko

Tim nasional Prancis kembali mendapat pukulan menjelang laga yang dinanti melawan Maroko di perempat final Piala Dunia 2026, Kamis nanti, setelah peluang gelandang Aurélien Tchouaméni untuk tampil dalam pertandingan tersebut menjadi sangat tipis, meskipun ia baru-baru ini berusaha memulihkan diri dari cedera.

Choamini, pemain Real Madrid, menjalani latihan terpisah di lapangan samping, jauh dari rombongan tim, dan hanya melakukan latihan fisik tanpa menggunakan bola, sebagai bagian dari program rehabilitasi yang dijalaninya setelah mengalami cedera otot saat sesi latihan terakhir menjelang pertandingan melawan Paraguay di babak 16 besar.

Menurut surat kabar Spanyol “Marca”, sang pemain “menanti keajaiban” agar bisa tampil melawan Maroko, namun partisipasinya tampaknya sangat rumit, terutama karena staf pelatih tidak ingin mengambil risiko dengan memainkannya sebelum pemulihannya selesai.

Sementara itu, Guy Stéphane, asisten pelatih Didier Deschamps, tidak menutup kemungkinan partisipasi Chouameni. Dalam konferensi pers, ia menegaskan bahwa staf pelatih akan terus memantau kondisinya dari hari ke hari, sebelum mengambil keputusan akhir mengenai kesiapannya.

Di sisi lain, staf pelatih timnas Prancis menunjukkan keyakinannya pada Mano Kone, yang tampil impresif saat melawan Norwegia di babak penyisihan grup, lalu melawan Paraguay di babak 16 besar bersama Adrian Rabiot, sehingga memberikan “Les Bleus” alternatif yang siap jika Chouameni dipastikan absen.

Timnas Prancis hanya menjalani sesi latihan ringan, di mana para pemain yang paling sering diturunkan menjalani program pemulihan, sementara anggota tim lainnya melakukan latihan santai dengan bola, sebagai persiapan menghadapi laga yang dinantikan melawan timnas Maroko, yang berupaya melanjutkan perjalanan bersejarahnya di turnamen ini.

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