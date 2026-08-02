Pukulan Baru dari Jerman untuk Barcelona di Bursa Transfer

Klub Leipzig semakin dekat untuk merampungkan salah satu transfer paling menonjol di Bundesliga selama bursa transfer musim panas, setelah kesepakatan dengan penyerang Hoffenheim, Fisnik Asllani, memasuki tahap-tahap akhir, mengungguli klub-klub besar yang menunjukkan ketertarikan pada pemain tersebut, dipimpin oleh Barcelona dan Borussia Dortmund.

Hoffenheim secara resmi mengumumkan bahwa Fisnik Asllani (23 tahun) tidak akan bergabung dalam pemusatan latihan pra-musim tim di Seefeld, Austria, sebuah langkah yang memperkuat spekulasi mengenai dekatnya kepergiannya dalam beberapa hari mendatang.

Menurut yang dilaporkan surat kabar "Bild" Jerman, kepindahan pemain tersebut ke Leipzig sudah semakin dekat, dan bisa jadi dirampungkan secara resmi selama periode pemusatan latihan, setelah tidak tersisa lagi kecuali kesepakatan tentang beberapa rincian akhir terkait gaji pemain dengan para perwakilannya.

Asllani juga sebelumnya absen dari laga-laga persahabatan terakhir Hoffenheim sebelum dimulainya musim, di tengah berlanjutnya negosiasi terkait kepindahannya. Penyerang asal Kosovo itu mendapat perhatian dari sejumlah klub besar, yang paling menonjol adalah Barcelona dari Spanyol dan Borussia Dortmund dari Jerman, namun Leipzig tampak paling dekat untuk merampungkan kesepakatan.

Meski kesepakatan sudah dekat, manajemen Leipzig hingga kini belum mengaktifkan klausul pelepasan yang terdapat dalam kontrak pemain, yang mencapai 30 juta euro, dan inilah yang menunda pengumuman resmi kesepakatan tersebut. Keraguan itu tidak hanya berkaitan dengan nilai finansial, tetapi juga terkait dengan keseimbangan skuad tim.

Leipzig saat ini memiliki beberapa pilihan di posisi Asllani, di mana skuadnya mencakup Romulo (24 tahun), Conrad Harder (21 tahun), di samping talenta muda yang sedang naik daun, Samba Konate (17 tahun).

Karena alasan inilah, klub tidak akan melanjutkan kesepakatan secara final kecuali jika kepergian salah satu dari para pemain tersebut sudah dekat, sehingga membuka peluang untuk mendatangkan penyerang asal Kosovo itu.

Kepergian Asllani merupakan kehilangan secara teknis bagi Hoffenheim, tetapi hal itu tidak akan terlalu mengacaukan rencana klub, setelah memperkuat barisannya selama periode transfer saat ini dengan sejumlah transfer penting.

Hoffenheim mendatangkan bek asal Belgia, Nathan de Cat (17 tahun), di samping penyerang asal Austria, Patrick Wimmer (25 tahun), sehingga klub semakin dekat untuk merampungkan skuadnya sekitar empat pekan sebelum penutupan bursa transfer musim panas.