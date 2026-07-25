Dalam pukulan baru bagi Barcelona, sang juara Liga Champions Eropa, klub Catalan tersebut mengumumkan kepergian bintangnya, Salma Paralluelo, ke klub Prancis Lyon dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Langkah ini mencerminkan berlanjutnya hengkangnya para bintang dari barisan Blaugrana pasca gelar kontinental terakhir.

Lyon, dalam pernyataan resmi, mengonfirmasi bergabungnya pemain Spanyol berusia 23 tahun tersebut ke skuadnya, dalam sebuah transfer yang menjadi pengalaman profesional pertama Paralluelo di luar Spanyol. Di sana ia akan kembali bertemu dengan mantan pelatihnya, Jonatan Giráldez, yang memimpin proyek ambisius klub bersejarah Prancis itu di bawah kepemilikan Michele Kang.

Perjalanan penuh gelar

Paralluelo, peraih gelar pemain muda terbaik di Piala Dunia 2023 yang dimenangi Spanyol, meninggalkan klub Catalan setelah 4 musim penuh prestasi. Selama itu ia meraih 14 gelar dan mencetak 72 gol dalam 131 pertandingan, termasuk dua gol di final Liga Champions Eropa terakhir.

Kepergian pemain sayap kiri ini terjadi di tengah gelombang eksodus besar yang melanda barisan Barcelona. Sebelumnya, tim itu telah melepas bintangnya Alexia Putellas yang bergabung ke London City Lionesses, yang juga dimiliki oleh Michele Kang. Hal ini menempatkan Blaugrana pada tantangan besar untuk menutupi kepergian para pemain kunci yang berkontribusi meraih gelar kontinental.

Penguatan ambisius untuk Lyon

Di sisi lain, Lyon menyatakan kegembiraannya atas kedatangan Paralluelo, yang bergabung ke dalam daftar rekrutan baru yang mencakup Caroline Weir, Maria Luisa Grohs, dan Johanna Rytting Kaneryd, dalam langkah yang memperkuat ambisi klub yang berada di timur Prancis itu untuk mengembalikan posisinya di antara raksasa Eropa pada musim-musim mendatang.