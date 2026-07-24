Bournemouth menutup rapat pintu bagi seluruh klub yang berhasrat merekrut penyerang muda asal Prancis mereka, Eli Junior Kroupi, setelah mengambil keputusan untuk menjadikannya salah satu pilar utama proyek olahraga mereka, dengan menolak bahkan sekadar membahas gagasan menjualnya pada bursa transfer musim panas kali ini, dalam sebuah pukulan telak bagi Barcelona yang menempatkan sang pemain di antara opsi utamanya untuk memperkuat lini serang.

Menurut yang dilaporkan surat kabar "Marca" Spanyol, manajemen Bournemouth menganggap Kroupi sebagai pemain yang "tidak untuk dijual", dan tidak akan mengizinkannya meninggalkan Stadion "Dean Court" musim panas ini, meski mendapat perhatian besar dari sejumlah klub raksasa Eropa.

Nama Eli Junior Kroupi merupakan salah satu alternatif yang paling gencar diajukan di internal Barcelona seandainya perekrutan pemain Argentina Julian Alvarez tidak terwujud, sebab sang penyerang Prancis mendapat kekaguman dari manajemen olahraga klub Catalan yang dipimpin oleh Deco.

Namun ketertarikan Barcelona bukan satu-satunya, sebab nama sang pemain juga dikaitkan dengan klub-klub Chelsea, Paris Saint-Germain, Arsenal, Bayern Munich, dan Manchester City, di tengah penampilan mencolok yang ia tunjukkan sepanjang musim perdananya di Liga Primer Inggris.

Kroupi bergabung dengan Bournemouth pada Februari 2025 dari Lorient dengan nilai 13 juta euro, dan dengan cepat membuktikan dirinya sebagai salah satu talenta muda paling menonjol di Eropa.

Meski demikian, "Marca" menegaskan bahwa kepergian sang pemain musim panas ini tidak mungkin terjadi, kecuali ada perubahan mendasar dalam rencana klub. Sebab keputusan untuk mempertahankannya tidak berkaitan dengan nilai finansial atau besarnya tawaran yang mungkin datang, melainkan hadir dalam kerangka visi strategis yang dianut seluruh klub.

Tiago Pinto, kepala operasi sepak bola di Bournemouth, menilai bahwa pemain internasional Prancis U-21 itu merupakan elemen sentral dalam proyek masa depan tim, terutama setelah pada musim lalu ia menjadi pemain U-20 tersubur di Liga Primer Inggris dengan koleksi 13 gol sepanjang musim perdananya di kompetisi tersebut.

Selain itu, Bournemouth juga tidak mengalami tekanan finansial apa pun yang mendorong mereka untuk melepas bintang-bintangnya, setelah pada musim lalu meraih pendapatan sebesar 310,4 juta pound sterling dari penjualan sejumlah pemain terbaiknya.

Transaksi-transaksi tersebut mencakup kepindahan Antoine Semenyo ke Manchester City dengan nilai 72 juta pound sterling, Illia Zabarnyi ke Paris Saint-Germain dengan nilai 63 juta, Dean Huijsen ke Real Madrid dengan nilai 62,5 juta, Milos Kerkez ke Liverpool dengan nilai 46,9 juta, Dango Ouattara ke Brentford dengan nilai 42,8 juta, dan Jaidon Anthony ke Burnley dengan nilai 9,5 juta.

Ditambah lagi Philip Billing ke Midtjylland dengan nilai 5 juta, Mark Travers ke Everton dengan nilai 4,6 juta, Chris Mepham ke West Bromwich Albion dengan nilai 1,15 juta, dan Joe Rothwell ke Rangers dengan nilai 400 ribu pound sterling, ditambah peminjaman Luis Sinisterra ke Cruzeiro dengan nilai 2,5 juta pound sterling.

Tiago Pinto sebelumnya sempat mengungkap, dalam sebuah wawancara terdahulu dengan surat kabar "Marca" pada Januari lalu, tentang arah klub menuju pengakhiran citranya sebagai klub yang mengandalkan penjualan pemain, dengan berkata: "Pada tahun-tahun mendatang kami tidak akan terpaksa menjual pemain sebanyak ini. Idenya adalah mewujudkan kestabilan di Liga Primer Inggris, yang memungkinkan kami untuk sedikit bermimpi".

Pernyataan ini secara jelas mencerminkan kebijakan baru yang dianut Bournemouth, yang berpijak pada mempertahankan elemen-elemen terbaiknya dan membangun tim yang mampu bersaing, alih-alih puas dengan peran sebagai klub yang mencetak talenta lalu menjualnya.

Berdasarkan hal itu, seluruh klub yang tertarik merekrut Kroupi, dengan Barcelona di barisan terdepan, harus menunggu hingga pemberitahuan lebih lanjut, sebab pintu Stadion "Dean Court" tampaknya tidak terbuka bagi negosiasi apa pun terkait sang penyerang Prancis selama masa transfer kali ini, terutama setelah klub berpegang teguh pada proyek olahraganya dan keinginannya untuk mempertahankan para bintangnya.