"Publik tidak senang" – Shobeir menyerang Amrouta setelah insiden Ali Mahmoud

Pengamat sepak bola Ahmed Shobier mengkritik pelatih kepala Al Ahly Mesir asal Maroko, Houssine Ammouta, setelah insidennya dengan Ali Mahmoud, pemain tim tersebut, pada Rabu kemarin.

Setelah pergantian Ali Mahmoud, pemain itu keluar dan berjabat tangan dengan direktur sepak bola Wael Gomaa, kemudian dengan Ammouta yang tampak menunjukkan tanda-tanda kemarahan, saat ia menarik pemain itu ke arahnya dan mengucapkan beberapa kata lalu mendorongnya dengan kedua tangannya, dalam momen yang memicu kontroversi besar.

Shobier mengatakan dalam pernyataan di radio hari ini: "Ketika Ali Mahmoud keluar kemarin, dan tentu saja saya menonton televisi sampai video-videonya sampai ke saya pada malam hari dan saya melihat apa yang terjadi dengan Ammouta, sejujurnya awalnya saya mengira Ali yang salah, maksudnya Ali melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu, karena ada dorongan dari Kapten Houssine Ammouta kepada Ali, jadi saya hampir gila: kenapa kamu berbuat begitu, Ali, padahal kamu tahu aturan di klub Al Ahly dan kamu masih anak muda? Sampai akhirnya saya yakin tanpa keraguan sedikit pun bahwa anak itu sama sekali tidak melakukan apa-apa, sama sekali, sama sekali".

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Ia melanjutkan: "Ada yang bilang bahwa dia akan diserahkan untuk diselidiki, atas dasar apa?! Dia tidak melakukan apa-apa sehingga harus diselidiki, pelatih melihat dia keluar dengan wajah kesal, maksudnya dia keluar dalam keadaan tidak nyaman, jadi anak itu menyalami begitu dengan tangannya, dia lelah, ia menyalami Wael Gomaa dengan baik, dan menyalami pria itu dari jauh begitu, jadi tampaknya hal itu misalnya membuat Ammouta marah atau semacamnya, itu mungkin saja terjadi. Tapi meskipun kamu kesal padanya, tidak, hal semacam itu di ruang ganti!".

Ia menambahkan: "Tidak ada masalah, tapi ide bahwa kamu mendorong pemain di depan orang banyak, kamu mau menegakkan hak, itu tidak masalah, tapi pemain itu tidak melakukan apa-apa, dia keluar biasa saja, tidak menendang apa pun, tidak memukul apa pun, tidak cemberut, tidak mencaci, tidak berbuat apa pun sama sekali! Dia keluar dengan kesal secara sangat biasa saja, jadi Kapten Ammouta perlu memperhatikan hal-hal semacam ini, karena itu tidak menguntungkan seluruh tim".









Suporter Al Ahly dan hasil imbang melawan Al Mokawloon

Mengenai hasil imbang Al Ahly melawan Al Mokawloon 1/ kemarin, Shobier mengatakan: "Secara teknis suporter Al Ahly juga tidak senang dengan cara pengelolaan pertandingan, cara pergantian pemain itu sendiri, ada ketidaksenangan dalam cara pengelolaan pertandingan, ada ketidakpuasan atas cara pengelolaan pertandingan, sebaliknya ketika kamu melihat Mokwena bersama Pyramids, tidak, semuanya berjalan lancar, Mokwena mengalahkan Al Masry, mengalahkan Al Mahalla di Al Mahalla, mengalahkan El Gouna, mengalahkan Gor Mahia di kandang Gor Mahia 2-0, jadi pria itu berjalan dengan baik".

Ia melanjutkan: "Nasihat saya untuk Kapten Houssine Ammouta: duduklah bersama para asistenmu, lihat bagaimana ceritanya berjalan, karena pada akhirnya suporter Al Ahly kuat, suporter Al Ahly sangat sangat kuat juga, dan kemarin sejujurnya suporter tidak mengecewakan, mereka hampir memenuhi tempat mereka, tentu dengan hormat bahwa tribun Al Mokawloon kapasitasnya agak sedikit, dan dengan hormat saya sudah bilang bahwa Al Ahly tidak suka bermain di stadion Al Mokawloon Al Arab, tapi saya ulangi lagi kepadamu sekali lagi: suporter tidak senang, tidak puas".

Shobier: ke mana arah Al Ahly?

Mantan penjaga gawang Al Ahly itu mengatakan: "Pertanyaan yang menjadi sorotan opini publik sekarang adalah, Al Ahly menuju ke mana? Banyak orang bicara soal perubahan, perubahan, ada arus deras yang bicara soal perubahan, memangnya kamu mau mengganti pelatih setiap 5 pertandingan?! Kamu sudah melakukan itu dengan Ribeiro, lalu Emad El Nahhas kemudian Torrb, banyak sekali kekacauan yang terjadi di klub Al Ahly.

Ia melanjutkan: "Imbang melawan Al Mokawloon dengan penampilan yang sangat sangat sangat buruk.. jangan ada yang bilang kepada saya bahwa wasit Mahmoud Bassiouny penyebab hasil imbang atau hilangnya dua poin, dan bagus saya tidak melihat ada yang bicara soal wasit, dan saya tidak suka main-main dengan drama korban semacam itu, baik dengan Al Ahly maupun yang lain".

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Ia menambahkan: "Sama sekali tidak pantas setiap beberapa pertandingan kita memecat pelatih, harus ada pertimbangan matang dan ketenangan, tapi itu tidak menghalangi kamu untuk duduk bersama pelatih dan berbicara dengannya, bagus kamu memberi pelatih seluruh kewenangan teknis, tapi yang lebih bagus adalah kamu duduk bersamanya dan melihat apa ceritanya? Harus ada komunikasi dan perhitungan antara para pejabat dan pelatih secara berkelanjutan dan mereka melihat bagaimana keadaannya berjalan".