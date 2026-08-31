Dennis Man kemungkinan sudah akan meninggalkan PSV setelah baru satu tahun. Voetbal International melaporkan pada Senin bahwa Lazio berharap bisa merekrut winger berusia 28 tahun itu dari PSV. Menurut majalah mingguan tersebut, klub Italia itu ingin meminjamnya.

De Telegraaf juga memberitakan minat Lazio. Surat kabar itu menulis bahwa ‘klub-klub sedang bernegosiasi soal transfer, dengan peminjaman juga menjadi salah satu opsi’.

PSV membayar 9 juta euro kepada Parma pada musim panas lalu untuk memboyong Man ke Eindhoven. Namun, pada musim pertamanya, pemain berkaki kiri itu gagal berkembang menjadi starter yang tak tergantikan.

Meski begitu, Man bisa menoleh ke statistik yang sangat baik. Dalam 2.156 menit bermain, yang terbagi dalam 39 pertandingan resmi, pemain asal Rumania itu mencatatkan sebelas gol dan tujuh assist.

Man, yang masih terikat kontrak di Eindhoven hingga pertengahan 2029, memiliki persaingan ketat di PSV. Ivan Perisic, Ruben van Bommel, Amir Bouhamdi, dan Esmir Bajraktarevic antara lain bisa bermain sebagai winger, dan PSV juga masih akan memperkuat diri dengan Sami Ouaissa dari NEC.

Man sebelumnya pernah bermain di Italia untuk Parma. Dalam 142 pertandingan resmi, penyerang itu mencatatkan 28 gol dan 17 assist untuk klub tersebut.

Lazio saat ini menempati posisi keempat di Serie A dengan enam poin dari dua pertandingan. Di klub itu antara lain bermain Kenneth Taylor, Tijjani Noslin, dan Josip Sutalo.