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Joël DrommelImago
Bart DHanis

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PSV resmi berpisah dengan ‘profesional sejati’ setelah lima tahun

Transfers
PSV
FC Twente

FC Twente telah mengonfirmasi transfer Joël Drommel. Penjaga gawang berusia 29 tahun itu datang dari PSV dengan nilai 500.000 euro, sementara klub tersebut telah mengucapkan salam perpisahan kepada sang kiper melalui kanal resmi mereka.

Drommel setelah transfernya ke PSV pada 2021 tak pernah benar-benar menjadi kiper utama tetap dan pada musim lalu dipinjamkan ke Sparta. Di sana, pemain asal Bussum itu menemukan kembali performanya, sehingga pada musim panas ini transfer baru, kali ini secara permanen, pun terbuka.

Pasalnya, di Eindhoven masih belum ada ruang bagi Drommel karena keberadaan Matej Kovar dan Nick Olij. Di Twente, ruang itu memang tersedia.

De Tukkers kini memiliki kandidat yang tepat dalam diri Drommel untuk bersaing dengan Lars Unnerstall memperebutkan tempat di bawah mistar. Drommel menandatangani kontrak hingga pertengahan 2030 di De Grolsch Veste.

“Joël selalu menunjukkan diri sebagai seorang profesional sejati selama periode dirinya di PSV. Dalam berbagai fase selama waktunya di klub, dia selalu menempatkan kepentingan tim di atas segalanya dan memberikan segalanya untuk PSV,” kata direktur teknik Earnest Stewart.
“Dengan sikap positif dan keandalannya, dia adalah sosok yang dihargai di dalam skuad. Kami berterima kasih kepada Joël atas kontribusinya terhadap kesuksesan kami dan mendoakannya semoga beruntung serta sukses di FC Twente,” tutupnya.

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