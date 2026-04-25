"PSV pergi ke Ibiza itu tidak berkelas dan sedikit arogan"

Fakta bahwa PSV menginap di Ibiza pada pekan pertandingan ini menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Belanda. Leon ten Voorde bahkan menuduh juara asal Eindhoven itu bersikap 'arogan' terhadap klub-klub lain di Eredivisie.

''Perjalanan PSV ini, di tengah musim dan saat putaran pertandingan berlangsung, tentu saja terasa merendahkan,'' demikian analisis Ten Voorde dalam kolom tetapnya di surat kabar regional Tubantia.

''Terutama bagi Feyenoord dan Ajax, dua pesaing di atas kertas yang masih berjuang naik klasemen dan belum bisa lepas dari FC Twente serta NEC, sementara sang juara sudah duduk segar di hotel setelah mandi,'' kata pengamat FC Twente ini, yang menyaksikan PSV menang telak 6-1 atas PEC Zwolle pada Kamis.

Ten Voorde menilai bahwa PSV "tidak sepenuhnya sopan" dengan pergi ke Ibiza. "Bahkan bisa disebut sedikit arogan. Tapi ya: jika yang lain gagal begitu parah, hari libur tambahan itu disajikan di atas piring emas dan menurut perjanjian kerja, hari-hari itu harus digunakan sebelum tanggal tertentu."

Penggemar Twente ini akhirnya menyoroti seorang pemain senior PSV di akhir tulisannya. ''Siapa pun yang mencari Ivan Perisic dalam beberapa hari ke depan, pasti akan paling beruntung menemukannya di pusat kebugaran hotel. Pemain Kroasia berusia 37 tahun ini masih harus bermain di turnamen kecil pada musim panas nanti.''

Lalu ia membuat perbandingan dengan nama besar lain di PSV. ''Setidaknya Joey Veerman tidak perlu memperhitungkan hal itu akhir pekan ini.''