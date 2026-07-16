PSV menolak tawaran tersebut dan membatalkan proses transfer

PSV menghentikan negosiasi dengan RC Lens terkait transfer Armando Obispo. Hal ini dilaporkan oleh jurnalis Mounir Boualin pada Kamis berdasarkan sumber-sumber dari Prancis. Klub asal Eindhoven tersebut tidak puas dengan tawaran yang diajukan dari Prancis untuk bek tengah tersebut.

Tawaran pertama sebesar antara tiga hingga empat juta euro baru-baru ini ditolak oleh PSV. Tawaran terakhir dari Lens berkisar antara empat hingga empat setengah juta euro, belum termasuk bonus. Nilai bonus tersebut bisa mencapai antara satu juta hingga satu setengah juta euro.

Negosiasi antara PSV dan Lens menemui jalan buntu. Pihak PSV pun memutuskan untuk menghentikan pembicaraan, meskipun selisih antara harga yang diminta dan tawaran yang diajukan tidak terlalu besar.

Jeroen Kapteijns dari De Telegraaf melaporkan bahwa negosiasi dihentikan karena tidak tercapai kesepakatan mengenai besaran kompensasi. Belum diketahui apakah pembicaraan akan dilanjutkan dalam waktu dekat. Boualin melaporkan berdasarkan sumber-sumber Prancis bahwa kemungkinannya tidak besar.

Obispo, pemain internasional asal Curaçao, hanya memiliki sisa kontrak satu tahun di Eindhoven dan menurut Transfermarkt bernilai empat juta euro.

Bek berusia 27 tahun ini telah tampil sebanyak 130 kali untuk PSV. Ia berhasil mencetak tujuh gol dan memberikan dua assist.

Bersama Lens, ia akan bermain di Liga Champions musim depan. Klub tersebut finis di posisi kedua di Ligue 1 tahun lalu, tertinggal enam poin dari Paris Saint-Germain.