PSV menjual Armando Obispo seharga 5,5 juta euro

Armando Obispo akhirnya hengkang dari PSV. De Telegraaf melaporkan pada Kamis bahwa bek tengah tersebut akan menandatangani kontrak selama empat musim bersama RC Lens. Agennya, Ali Dorsun, berhasil memecahkan kebuntuan dalam negosiasi, dan Obispo akan pindah ke Prancis dengan nilai transfer 5,5 juta euro, termasuk bonus, demikian dilaporkan oleh sumber-sumber Prancis.

Menurut Rik Elfrink dari Eindhovens Dagblad, awalnya Lens tidak bersedia menawar lebih dari empat juta euro. PSV menganggap angka tersebut tidak memadai dan berhasil menaikkan jumlahnya.

Obispo akan segera berangkat ke Lens untuk menyelesaikan semua formalitas terkait kontrak berdurasi empat tahun tersebut. Penandatanganan kontrak akan dilakukan setelah bek PSV itu menjalani pemeriksaan medis.

Jurnalis Mounir Boualin sebelumnya melaporkan bahwa pembicaraan dihentikan oleh PSV, yang tidak puas dengan tawaran dari Lens. Jumlah antara tiga hingga empat juta euro dianggap tidak cukup bagi klub asal Eindhoven tersebut.

Ternyata, Obispo akhirnya akan hengkang ke Ligue 1. Bek berusia 27 tahun ini bergabung dengan akademi muda PSV sejak usia tujuh tahun dan telah membela juara nasional bertahan tersebut selama total 20 tahun.

Anak didik PSV ini memiliki kontrak di Stadion Philips yang akan berakhir setelah musim depan. Salah satunya berkat penampilannya bersama Curaçao di Piala Dunia, ia menarik perhatian Lens, yang menempati peringkat kedua di Ligue 1 musim lalu.

Obispo meninggalkan PSV dengan catatan 112 pertandingan di tim utama. Dalam rentetan pertandingan tersebut, bek yang akan hengkang ini mencetak enam gol dan memberikan dua assist.