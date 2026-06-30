PSV menjalin kerja sama dengan pemuncak klasemen dan menjual penyerangnya

Jesper Uneken secara resmi meninggalkan PSV. Penyerang berusia 21 tahun ini telah menandatangani kontrak berjangka panjang dengan klub Swedia, Ik Sirius, yang saat ini memimpin klasemen divisi teratas. Transfer sang penyerang muda pada musim panas ini melibatkan nilai transfer sekitar 600.000 euro.

Uneken telah bergabung dengan PSV sejak 2011, dan klub tersebut telah memberitahukannya bahwa tidak ada tempat baginya di skuad utama musim depan. Atas permintaan Sirius, PSV kini menerima jumlah dasar yang cukup besar, yang nilainya dapat meningkat di masa mendatang.

Sirius memperkirakan dapat menjual Uneken di masa depan dengan harga yang menggiurkan. Namun, terlebih dahulu pemain baru ini harus membantu tim pemuncak klasemen Swedia tersebut meraih tempat di babak kualifikasi Liga Champions. Saat ini, Sirius menjadi pemimpin klasemen yang tak tertandingi di Swedia, dengan 28 poin dari sepuluh pertandingan.

Uneken menarik perhatian musim lalu saat dipinjamkan ke RKC Waalwijk, di mana ia mencetak enam belas gol. Fortuna Sittard bersedia membayar 300.000 euro untuknya, namun permohonan mereka ditolak mentah-mentah oleh PSV. Excelsior dan NAC Breda juga menunjukkan minat.

Namun, penyerang yang dibesarkan di PSV ini kini memilih untuk menjalani petualangan di liga Swedia, Allsvenskan. Uneken telah lolos tes medis dan langsung bergabung dengan skuad utama sang pemuncak klasemen. Di Swedia, musim kompetisi juga berlangsung di musim panas, sehingga ia dapat membuktikan kemampuannya dalam pertandingan-pertandingan tersebut.

Uneken sedang menjalani tahun terakhir kontraknya di PSV. Bersama juara asal Eindhoven tersebut, penyerang yang akan hengkang ini tampil selama dua menit di tim utama, yang langsung membuahkan satu gol.

PSV tidak menetapkan persentase bagi hasil, tetapi berharap mendapatkan jumlah yang menguntungkan untuk Uneken di masa depan. Berdasarkan peraturan pembinaan internasional, empat persen dari setiap biaya transfer di masa depan akan diserahkan kepada PSV.