PSV menghadapi persaingan ketat dari luar negeri untuk merekrut Kodai Sano

Persaingan untuk mendapatkan Kodai Sano kini benar-benar memanas. Tidak hanya PSV yang mengincar jasa gelandang NEC tersebut, VfB Stuttgart dan TSG Hoffenheim juga turut bersaing. Hal ini dilaporkan oleh Mounir Boualin dari SoccerNews.

Ketertarikan PSV terhadap Sano sudah diketahui sejak lama, namun hingga saat ini belum ada tawaran konkret yang diajukan ke Nijmegen. Kemungkinan besar, klub asal Eindhoven ini bergantung pada pendapatan transfer dari Ismael Saibari.

Pemain bintang utama musim lalu itu memang sedang bersiap untuk pindah ke Bayern München. Juara terbanyak Jerman itu telah mengajukan tawaran sebesar 50 juta euro.

Meskipun belum ada tawaran resmi untuk Sano, jajaran teknis PSV telah menyampaikan minat mereka kepada sang pemain asal Jepang itu sendiri. Sano berada di urutan teratas daftar incaran, sebagian karena kepergian Joey Veerman yang diperkirakan akan terjadi.

Karena sikap menunggu PSV, kini ada klub lain yang melihat peluang. Terutama dari Bundesliga, minatnya sangat besar, kata Boualin. Stuttgart dan Hoffenheim berharap dapat membujuk Sano untuk pindah ke luar negeri. Selain itu, ada beberapa klub dari Premier League yang tidak disebutkan namanya yang mengincar Sano.

Seberapa serius minat mereka saat ini belum diketahui. Namun jelas bahwa Stuttgart, sama seperti PSV, menunggu penjualan seorang pemain sebelum menghubungi NEC. Menurut sumber-sumber Jerman, klub asal Nijmegen itu meminta tidak kurang dari 20 juta euro untuk Sano.

Hanya PSV yang mungkin bisa menawar harga tersebut. Hal ini berkaitan erat dengan minat NEC terhadap Couhaib Driouech. Jika Sano pindah ke Eindhoven dengan harga yang wajar, PSV akan bersikap lebih fleksibel dalam negosiasi untuk penyerang sayap tersebut.