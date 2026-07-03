PSV menghadapi persaingan ketat dari Italia dan Jerman dalam perebutan Sven Mijnans

PSV kembali berupaya mendatangkan Sven Mijnans, demikian dilaporkan Rik Elfrink dari Eindhovens Dagblad. Gelandang AZ tersebut sudah menjadi incaran klub asal Eindhoven itu pada musim lalu, namun saat itu kesepakatan tidak tercapai.

Untuk waktu yang lama, sepertinya Mijnans akan menjadi pemain PSV musim lalu. Namun, pada akhirnya sang gelandang dianggap terlalu mahal dan ia tetap bertahan di AZ.

Menurut Elfrink, transfer Mijnans ke PSV masuk akal, namun klub ini akan menghadapi persaingan. Minat dari luar negeri pun sangat besar.

Menurut Transfermarkt, Mijnans memiliki nilai pasar sebesar lima belas juta euro, sehingga Earnest Stewart harus merogoh kocek dalam-dalam. “Tahun lalu, PSV juga sudah menawar lebih dari sepuluh juta euro untuknya, tetapi saat itu dia tidak diizinkan hengkang oleh mantan direktur teknis Max Huiberts,” tulis Elfrink, yang juga membuat pengungkapan menarik.

Menurut pengamat PSV tersebut, Como, Juventus, dan RB Leipzig sedang mengincar pemain berusia 26 tahun itu. “Terutama Como dan Juventus tampaknya menjadi pesaing kuat bagi PSV.”

Berapa tepatnya jumlah yang harus dibayarkan oleh klub-klub tersebut, menurut Elfrink, masih belum jelas. “Bahwa saat ini telah berlangsung pembicaraan intensif antara AZ dan PSV, belum ada yang mau mengonfirmasi atau membantahnya.”