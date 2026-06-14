PSV menghadapi masalah besar seputar Anass Salah-Eddine selama Piala Dunia

PSV sangat ingin menggunakan opsi pembelian dalam kontrak Anass Salah-Eddine, namun sang bek kiri sendiri belum memberikan kejelasan mengenai masa depannya. Hal ini tiba-tiba menimbulkan masalah besar selama Piala Dunia.

Ahli Transfermarkt Fabrizio Romano melaporkan bahwa opsi pembelian tersebut akan berakhir pada Senin, 15 Juni. “Setelah itu, opsi tersebut tidak dapat digunakan lagi,” demikian tertulis.

Mengingat Salah-Eddine saat ini sedang aktif bersama Maroko di Piala Dunia, tampaknya mustahil ada perkembangan dalam kasus ini sebelum hari Senin. Pertanyaannya adalah apakah bek sayap berusia 24 tahun itu ingin tinggal lebih lama di Eindhoven.

Menurut Romano, ‘Salah-Eddine saat ini sedang mempertimbangkan opsi-opsinya’. Secara prinsip, ia bisa kembali ke AS Roma, di mana ia terikat kontrak hingga pertengahan 2028, namun beberapa klub lain juga dilaporkan tertarik.

Sudah berbulan-bulan PSV berusaha meyakinkan Salah-Eddine untuk memperpanjang masa tinggalnya di Eredivisie. Namun, sang pemain internasional Maroko masih yakin bahwa ia bisa sukses di luar negeri, sehingga kesepakatan belum tercapai.

Sementara itu, manajemen klub Eindhoven pun menjajaki opsi lain untuk posisi bek kiri. Karena Mauro Júnior juga kemungkinan akan hengkang musim panas ini, hal itu sangat diperlukan.

Siapa saja yang ada dalam daftar Earnest Stewart belum jelas. Sebelumnya ada minat pada Mats Rots, tetapi ia pindah ke TSG Hoffenheim dengan nilai transfer 16 juta euro awal pekan ini.