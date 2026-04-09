PSV mengejutkan semua orang dan segera memperpanjang kontrak pemain yang sangat diminati

PSV berencana untuk membuka kembali dan memperpanjang kontrak kiper ketiga Niek Schiks, demikian dilaporkan Rik Elfrink pada Kamis atas nama Eindhovens Dagblad.

Schiks tampil dua kali musim ini untuk juara Belanda tersebut, saat Nick Olij dan Matej Kovar sama-sama cedera. Ia lebih banyak bermain di Keuken Kampioen Divisie bersama Jong PSV.

Schiks berhasil meyakinkan Peter Bosz dalam laga tandang melawan FC Groningen (kemenangan 1-2). Saat ini kontraknya masih berlaku hingga pertengahan 2027, namun hal itu akan segera berubah.

Meskipun kontraknya diperpanjang, Schiks kemungkinan besar tidak akan mengenakan seragam PSV musim depan. Klub berencana untuk meminjamkannya ke klub lain di Belanda pada musim panas nanti.

Ahli Transfermarkt Mounir Boualin telah melaporkan bulan lalu bahwa Schiks menjadi incaran RKC Waalwijk. Klub asal Brabant tersebut sangat ingin merekrutnya dengan status pinjaman. Diperkirakan akan ada lebih banyak klub yang akan menghubungi Eindhoven dalam beberapa bulan mendatang.