PSV mengejutkan dan mengakhiri tradisi yang telah berlangsung bertahun-tahun

Di Eredivisie, sudah menjadi kebiasaan bagi klub-klub untuk mengenakan seragam tandang musim depan pada pertandingan tandang terakhir mereka di musim ini. Hal ini juga terjadi pada PSV dalam beberapa tahun terakhir, namun klub tersebut kini memutuskan untuk melanggar tradisi tersebut karena alasan yang belum diketahui.

Pengamat PSV Rik Elfrink dari Eindhovens Dagblad mengonfirmasi bahwa PSV akan tampil dengan seragam tandang musim ini pada pertandingan tandang terakhir musim ini minggu depan, melawan Go Ahead Eagles.

"PSV baru akan memperkenalkan seragam tandang baru setelah musim ini berakhir," tulis Elfrink. "Jadi, Minggu depan di Deventer, mereka akan tampil 'biasa' dengan seragam yang sudah dikenal."

Hingga saat ini, belum ada bocoran desain seragam tandang baru. Namun, Footy Headlines yang biasanyadapat diandalkan telah membagikan desain seragam ketiga untuk musim 2026/27 pada tahun 2024.

Seragam yang dirancang oleh Dirk van Gaal dengan dasar warna biru laut dan logo biru turquoise tersebut dapat dilihat di situs web Footy Headlinesdan di bawah ini.