Sam Lammers kembali ke PSV, demikian dilaporkan klub asal Eindhoven itu di situs resminya. Penyerang yang didatangkan dari FC Twente tersebut menandatangani kontrak berdurasi dua tahun dan akan mengenakan jersey bernomor punggung 29. Menurut kabar yang beredar, PSV membayar dua juta euro untuk transfer ini.

"Ini benar-benar terasa seperti pulang ke rumah. Luar biasa melihat bagaimana klub ini dalam periode tersebut terus membangun, secara harfiah maupun kiasan. Akademi mengalami peningkatan besar dari segi fasilitas, area tim profesional direnovasi sepenuhnya, dan itu belum termasuk semua pembaruan di stadion. PSV sedang menanjak, itu terasa dalam segala hal," seru Lammers usai menandatangani kontrak.

Sang penyerang tidak pernah ragu soal kepulangannya ke PSV. "Sejak panggilan telepon pertama, perasaan dari kedua belah pihak sudah sangat bagus. Bagi saya, kembali ke PSV adalah keputusan yang sangat mudah. Gambaran besarnya sekarang benar-benar pas. Saya kembali dengan antusiasme besar, energi baru, dan ambisi."

"Kami masih mencari tambahan kuat untuk posisi penyerang tengah dan Sam ada di urutan teratas daftar kami semua," jelas direktur teknik Earnest Stewart. "Dia sangat cocok dengan gaya bermain yang diusung PSV, punya banyak pengalaman, mengenal klub ini, dan merupakan pencetak gol yang sudah terbukti. Selain itu, dia membawa mentalitas yang tepat dan tahu apa yang dibutuhkan untuk tampil baik di PSV. Karena itu, kami sangat senang Sam kembali ke Eindhoven."

Lammers menjadi rekrutan ketujuh PSV pada musim panas ini. Sebelumnya, Sven Mijnans, Kodai Sano, Filip Kostic, Lutsharel Geertruida, Sami Ouaissa, dan Ayoni Santos sudah lebih dulu diboyong ke Eindhoven.

Pemain baru tersebut menempuh pendidikan di akademi PSV dan pada akhirnya menembus tim utama. Pada 2020, ia pindah ke Atalanta. Setelah itu, ia sempat berpetualang bersama Eintracht Frankfurt, Empoli, Sampdoria, Rangers FC, FC Utrecht, dan FC Twente.

Lammers bisa menjalani debutnya untuk PSV pada Sabtu. Juara bertahan itu akan bertandang ke markas Ajax pada hari tersebut.