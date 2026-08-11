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Lutsharel GeertruidaGetty
Siep Engelen

Diterjemahkan oleh

PSV mendapat kabar sangat baik dari RB Leipzig soal Lutsharel Geertruida

Transfers
PSV
RB Leipzig
L. Geertruida

Peluang Lutsharel Geertruida bergabung dengan PSV kembali sedikit membesar. Hal itu dilaporkan Jeroen Kapteijns, jurnalis De Telegraaf.

RB Leipzig saat ini memang menghadapi skuat yang terlampau besar. Saat ini pelatih Martín Demichelis memiliki 34 pemain tim utama dan jumlah itu harus dikurangi menjadi 28, menurut sumber dari Jerman.  

Geertruida tampaknya menjadi salah satu nama yang masuk daftar untuk dilepas. Bek multifungsi itu tidak merahasiakan keinginannya untuk kembali ke Belanda. 

PSV saat ini merupakan satu-satunya klub Eredivisie yang memiliki peluang serius untuk mendapatkan tanda tangan Geertruida, yang diperkirakan akan menelan biaya sekitar 20 juta euro. Klub asal Eindhoven itu tengah giat mencari suntikan kualitas di lini belakang. 

Hal itu kembali ditegaskan akhir pekan lalu, dalam laga pembuka musim melawan Fortuna Sittard (2-2). Ryan Flamingo melakukan kesalahan fatal saat gol pembuka Ole Romeny tercipta. 

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Geertruida masih terikat kontrak dengan Leipzig hingga pertengahan 2029. Namun, skuat Demichelis yang terlalu penuh bisa saja membuka ruang untuk kepergiannya pada musim panas ini. Karena itu, PSV terus memantau situasi tersebut dengan saksama.

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