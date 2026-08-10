PSV mencapai kesepakatan untuk transfer senilai 8 juta euro

PSV telah mencapai kesepakatan dengan Rangers FC terkait transfer Couhaib Driouech, demikian dilaporkan De Telegraaf mengikuti jurnalis transfer Mounir Boualin dari SoccerNews. Klub asal Eindhoven itu kabarnya akan menerima 8 juta euro untuk penyerang sayap tersebut.

Pada Selasa, tes medis akan dilakukan di Skotlandia. Setelah itu, Driouech akan menandatangani kontrak hingga pertengahan 2030. Dengan demikian, Rangers mengungguli Celta de Vigo dan Red Bull Salzburg, yang sebelumnya juga menunjukkan minat.

Bagi Driouech, petualangannya bersama PSV pun akan berakhir. Dua tahun lalu, PSV merekrutnya dari Excelsior dengan nilai sekitar 3,5 juta euro. Namun, ia tak pernah benar-benar menjadi pemain inti tetap.

Dengan kembalinya Ruben van Bommel, peluang Driouech untuk mendapatkan menit bermain juga kian kecil. Ivan Perisic juga bisa bermain di sisi sayap kiri, sehingga di bawah asuhan Peter Bosz, Driouech lebih banyak berperan sebagai pemain pengganti.

Driouech menjadi transfer keluar keempat PSV pada musim panas ini. Ismael Saibari mencatatkan penjualan terbesar lewat transfer senilai 53 juta euro ke Bayern Munchen, sementara Joël Drommel dan Sami Bouhoudane juga menghasilkan pemasukan kecil.

Namun, Earnest Stewart tampaknya belum selesai pada musim panas ini. Direktur teknik itu masih terus mengupayakan kepergian Adamo Nagalo, sementara pemain seperti Ricardo Pepi dan Armando Obispo juga masih bisa pindah.