PSV mencapai kesepakatan dengan FC Twente: Sam Lammers kembali ke Eindhoven

PSV dan FC Twente telah mencapai kesepakatan soal transfer Sam Lammers, lapor Eindhovens Dagblad mengikuti jurnalis transfer Mounir Boualin. Sang penyerang akan menjalani tes medis pada Senin.

PSV sudah cukup lama mengincar Lammers, yang tersisih di Twente. Penyerang tajam berusia 29 tahun itu dengan cepat terdegradasi di Enschede dari penyerang utama menjadi penyerang ketiga.

Setelah kedatangan Wout Weghorst, pemain asal Tilburg itu berada di bangku cadangan dan sangat awal pada musim ini pelatih John van den Brom memutuskan untuk menjadikan Lucas Vennegoor of Hesselink (20) sebagai penyerang keduanya.

Di saat yang sama, PSV justru sedang mencari penyerang baru, karena Alassane Pléa mengalami cedera dan pelatih Peter Bosz hanya memiliki satu penyerang murni dalam diri Ricardo Pepi.

Guus Til juga bisa dimainkan sebagai '9', tetapi sejatinya adalah seorang gelandang dan karena itu klub berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan kedatangan Lammers. Twente pada awalnya menginginkan 3,5 juta euro, tetapi itu ternyata tidak realistis.

Menurut Boualin, nilai transfer yang diminta 'tidak bisa dibicarakan' bagi PSV. "Dalam periode terakhir, harga yang diminta FC Twente turun dan pada akhirnya kedua klub kini bisa menemukan titik temu dalam garis besarnya."

Bagi Lammers, PSV adalah tempat yang sangat familiar. Ia bermain di sana selama bertahun-tahun di akademi pada dekade lalu dan pada akhirnya mencatatkan 29 pertandingan resmi di tim utama. Dalam periode itu, Lammers mencetak enam gol. Pada 2020, ia dijual ke Atalanta dengan nilai nyaris sepuluh juta euro.