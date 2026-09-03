PSV membuat langkah besar dengan perpanjangan kontrak hingga pertengahan 2030

PSV berhasil memperpanjang kontrak Earnest Stewart selama tiga tahun. Direktur Urusan Sepakbola klub papan atas Eindhoven itu kini terikat hingga pertengahan 2030 di Philips Stadion.

Stewart yang berusia 57 tahun mulai bekerja di PSV pada Maret 2023, di mana ia bekerja sama dengan sukses, antara lain, dengan direktur umum Marcel Brands. Di bawah kepemimpinan mereka, tiga gelar liga berhasil diraih, satu Piala KNVB, dan dua Johan Cruijff Schaal.

Pada musim panas ini, Stewart berhasil mewujudkan transfer rekor untuk PSV. Bintang tim Ismael Saibari hengkang setelah Piala Dunia yang kuat bersama Maroko dengan nilai 55 juta euro ke Bayern Munchen.

"Juga di bidang scouting, pembinaan pemain muda, dan sepakbola wanita telah diambil langkah-langkah penting, termasuk gelar liga pertama untuk PSV Women," tulis PSV, yang juga menegaskan bahwa Stewart memainkan peran penting dalam kedatangan pelatih sukses Peter Bosz.

Stewart sendiri tetap rendah hati. "Namun tentu saja semuanya terjadi dalam kerja sama yang erat dengan tiga anggota direksi kami lainnya," kata pria Amerika itu, yang selain Brands merujuk kepada direktur keuangan Jaap van Baar dan direktur komersial Frans Janssen. "Saya juga berpikir bahwa itulah kekuatan PSV saat ini: jalur komunikasi yang pendek, kerja sama yang sangat baik satu sama lain."

"Kami masih terus membangun dengan sangat serius; tim, dan juga bagian lain dari klub. Saya sangat senang dan bersyukur bahwa saya masih boleh menjadi bagian dari itu lebih lama. Kami ingin tetap menjadi klub stabil seperti sekarang, dengan skuad yang luas dan kuat setiap tahunnya yang bisa bersaing memperebutkan trofi. Sejauh ini itu selalu berhasil dan saya sangat yakin bahwa kami bisa melanjutkannya," kata Stewart.

Brands, yang terikat dengan PSV hingga pertengahan 2029, sangat senang dengan perpanjangan kontrak rekannya itu. "Dengan pengetahuan sepakbolanya, ketenangan, integritas, dan pengalamannya, Earnest telah memberikan kontribusi penting terhadap kesuksesan olahraga yang kami raih bersama. Pada saat yang sama, ia adalah sosok yang selalu mencari kerja sama dan menempatkan kepentingan bersama sebagai prioritas."

"Justru kerja sama yang erat antara direksi, staf, dan bagian lain dari organisasi menjadi fondasi posisi PSV saat ini. Karena itu, kami sangat senang Earnest mengikatkan diri kepada klub untuk jangka waktu yang lebih lama. Kontinuitas di posisi-posisi kunci penting untuk melanjutkan perkembangan yang telah dimulai dan juga di masa depan tetap secara konsisten bersaing memperebutkan trofi," demikian Brands.