PSV melunak dan tampaknya telah mendapatkan rekrutan impian mereka

PSV cukup optimistis bahwa Kodai Sano akan bermain di Philips Stadion pada akhir periode transfer, tulis Rik Elfrink untuk Eindhovens Dagblad. Soal Filip Kostic, juga ada optimisme yang hati-hati.

Pekan lalu, PSV memutuskan menghentikan negosiasi dengan NEC terkait transfer Sano. Sang juara menilai harga yang diminta klub Nijmegen itu terlalu mahal.

Namun, pembicaraan kembali dibuka pekan ini. Menurut Elfrink, kedua klub akan sama-sama ‘berkompromi’. Sano tampaknya akan diizinkan pindah ke PSV setelah babak kualifikasi Liga Champions.

Pada Selasa malam, NEC memainkan laga pertama dari duel dua leg melawan Olympiakos. Pekan depan, pertandingan di Nijmegen akan digelar.

Jika NEC keluar sebagai pemenang, maka di play-off mereka akan menghadapi Union Sint-Gillis atau Bodø/Glimt, tergantung tim mana yang memenangi duel dua leg tersebut. Menurut Elfrink, PSV berharap Sano akan bermain di Eindhoven pada akhir Agustus, yang mengindikasikan bahwa NEC ingin mempertahankannya untuk kualifikasi Liga Champions.

Soal Kostic, juga ada sedikit optimisme. Klub asal Eindhoven itu bersaing dengan AEK Athena untuk mendapatkan tanda tangannya. Juara Yunani itu ingin mendapat jawaban sebelum Selasa, tetapi sudah memperpanjang tenggat tersebut satu hari. Kostic tampaknya cenderung memilih pindah ke PSV.