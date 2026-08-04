PSV melunak dan tampaknya sudah mendapatkan rekrutan impian mereka

PSV berharap besar Kodai Sano akan bermain di Philips Stadion pada akhir periode transfer, tulis Rik Elfrink untuk Eindhovens Dagblad. Optimisme yang hati-hati juga ada terkait Filip Kostic.

Pekan lalu, PSV memutuskan menghentikan negosiasi dengan NEC soal transfer Sano. Sang juara menilai harga yang diminta klub Nijmegen itu terlalu tinggi.

Meski begitu, pembicaraan kembali dimulai pekan ini. Menurut Elfrink, kedua klub akan ‘saling mengalah’. Sano tampaknya akan diizinkan pindah ke PSV setelah babak kualifikasi Liga Champions.

Pada Selasa malam, NEC memainkan leg pertama dari duel dua pertandingan melawan Olympiakos. Pekan depan, laga di Yunani akan digelar.

Jika NEC keluar sebagai pemenang, mereka akan menghadapi Union Sint-Gillis atau Bodø/Glimt di play-off, tergantung tim mana yang memenangi duel dua leg tersebut. Menurut Elfrink, PSV berharap Sano akan bermain di Eindhoven pada akhir Agustus, yang mengindikasikan NEC ingin mempertahankannya untuk kualifikasi Liga Champions.

Terkait Kostic juga ada sedikit optimisme. Klub Eindhoven itu bersaing dengan AEK Athena untuk mendapatkan tanda tangannya. Juara Yunani itu ingin mendapat jawaban sebelum Selasa, tetapi sudah memperpanjang tenggatnya satu hari. Kostic tampaknya condong ke kepindahan ke PSV.