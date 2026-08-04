PSV melunak dan tampaknya segera mendapatkan rekrutan impian mereka

PSV sangat berharap Kodai Sano akan bermain di Philips Stadion pada akhir bursa transfer, demikian ditulis Rik Elfrink mewakili Eindhovens Dagblad. Ada juga optimisme yang hati-hati terkait Filip Kostic.

Pekan lalu PSV memutuskan menghentikan negosiasi dengan NEC soal transfer Sano. Sang juara menilai harga yang diminta klub Nijmegen itu terlalu tinggi.

Namun, pada pekan ini pembicaraan kembali dimulai. Menurut Elfrink, kedua klub akan ‘saling berkompromi’. Sano tampaknya akan diizinkan pindah ke PSV setelah babak kualifikasi Liga Champions.

Pada Selasa malam, NEC akan memainkan laga pertama dari dua pertemuan melawan Olympiakos. Pekan depan, duel di Nijmegen akan digelar.

Jika NEC keluar sebagai pemenang, maka di play-off mereka akan menghadapi Union Sint-Gillis atau Bodø/Glimt, tergantung tim mana yang memenangi duel dua leg tersebut. Menurut Elfrink, PSV berharap Sano akan bermain di Eindhoven pada akhir Agustus, yang mengindikasikan bahwa NEC ingin mempertahankannya untuk kualifikasi Liga Champions.

Terkait Kostic, juga ada optimisme tertentu. Klub Eindhoven itu bersaing dengan AEK Athena untuk mendapatkan tanda tangannya. Juara Yunani itu ingin mendapatkan jawaban sebelum Selasa, tetapi sudah memperpanjang tenggat itu satu hari. Kostic tampaknya cenderung memilih pindah ke PSV.