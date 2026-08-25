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Rian Rosendaal

Diterjemahkan oleh

PSV melepas sang penyerang dan mengantongi delapan juta euro

Transfers
PSV

PSV telah mencapai kesepakatan dengan Celta de Vigo mengenai transfer Couhaib Driouech. Penyerang sayap itu langsung pindah ke klub LaLiga tersebut dan menandatangani kontrak selama empat musim. Kepindahan ini memang sudah santer terdengar sejak beberapa waktu lalu.

"Kalau saya melihat kembali masa saya di PSV, itu juga merupakan momen-momen puncak dalam karier yang akan selalu saya kenang. Namun lebih dari itu, saya menghargai kehangatan yang dipancarkan klub ini dan hubungan yang saya bangun dengan para pemain, staf, karyawan lain, dan fans," ujar sang penyerang dalam pesan perpisahannya di situs resmi PSV.

"PSV telah membantu saya berkembang sebagai pemain dan sebagai manusia. Untuk itu saya ingin berterima kasih kepada semua orang. Sekarang saya menantikan petualangan baru saya di Celta de Vigo, tetapi saya akan tetap mengikuti PSV dan mendoakan klub ini meraih kesuksesan di masa depan," tambah Driouech yang hengkang.

Driouech pindah dari Excelsior ke PSV pada 2024 dengan nilai lebih dari tiga juta euro. Dalam kurun dua musim, ia meraih dua gelar liga bersama klub Eindhoven tersebut serta sekali menjuarai Johan Cruijff Schaal.

Pemain sayap itu belum lama ini sempat terlihat menuju Rangers. Namun, klub raksasa Skotlandia itu meragukan kebugaran Driouech, sehingga transfer tersebut batal. Setelah itu, Celta de Vigo pun segera muncul sebagai opsi.

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PSV
PSV

Menurut jurnalis Mounir Boualin, PSV meraup delapan juta euro euro dari penjualan Driouech. Namun, kedua klub sendiri tidak memberikan pernyataan apa pun soal hal tersebut.

Driouech masih terikat kontrak dengan PSV hingga pertengahan 2029. Transfermarkt memperkirakan nilainya berada di angka tujuh juta euro.

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