PSV melepas bek yang belum lama ini sempat menjalani debut di tim utama

PSV berpisah dengan Essiën Bassey. Bek sayap berusia 19 tahun itu pindah ke klub Norwegia, Viking FK, dan menandatangani kontrak hingga pertengahan 2030. Bassey satu kali tampil untuk tim utama PSV.

Bek kanan muda itu terbang ke Norwegia pada Rabu untuk menuntaskan transfernya. Bassey menghasilkan setidaknya 1,5 juta euro untuk PSV, demikian dilaporkan De Telegraaf.

Di Eindhoven, kontrak Bassey sebenarnya masih tersisa satu tahun, tetapi pemain berkaki kanan itu hengkang setelah satu pertandingan resmi bersama PSV.

"Kami ingin berterima kasih kepada Essiën atas dedikasi dan kontribusinya untuk PSV," ujar manajer teknis Jan Vennegoor of Hesselink di situs resmi klub. "Selama berada di klub ini, dia berkembang menjadi pemain yang luar biasa."

"Dengan kepindahannya ke Viking FK, dia kini mengambil langkah berikutnya yang bagus dalam kariernya, di klub yang aktif di level tertinggi. Kami mendoakan dia banyak kesuksesan, kebahagiaan, dan momen-momen indah dalam kelanjutan kariernya," tambah mantan penyerang itu.

"Pada awalnya saya masih harus sedikit beradaptasi, tetapi pada satu titik semuanya mulai berjalan baik. Ketika saya bergabung dengan Jong PSV, saya berkembang sangat cepat. Saya bersyukur atas periode ini. Sekarang saya memulai babak baru, di mana saya ingin terus berkembang dan berharap bisa mendapatkan banyak menit bermain di Liga Champions," kata Bassey mengenai kepergiannya dari PSV.

PSV merekrut Bassey pada 2022 dari De Graafschap. Debutnya di Jong PSV menyusul dua tahun kemudian, dan secara total bek tersebut mencatatkan 34 pertandingan bersama tim cadangan. Dalam laga Johan Cruyff Schaal melawan AZ, Bassey menjalani debutnya di tim utama PSV.

Bassey akan menghadapi PSV pada musim ini. Pasalnya, Viking FK akan bermain melawan klub asal Eindhoven itu pada fase liga Liga Champions pada Januari.