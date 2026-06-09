PSV langsung merekrut pemain dari Ajax

PSV telah memperkuat skuadnya dengan mendatangkan Damian Gomes Ferreira, demikian diumumkan klub asal Eindhoven tersebut melalui saluran resmi mereka. Pemain berbakat berusia 16 tahun ini bergabung dari Ajax, di mana ia diizinkan hengkang tanpa biaya transfer.

Di Eindhoven, Gomes Ferreira yang berusia 16 tahun telah menandatangani kontrak profesional pertamanya. Kontrak tersebut mengikatnya hingga pertengahan 2029 dengan juara nasional Belanda.

Gomes Ferreira dikenal sebagai gelandang kreatif, yang juga bisa bermain sebagai sayap yang lebih ke dalam. Musim lalu, ia bermain untuk tim U-17 Ajax.

"Di Ajax U-17, pemain muda ini menunjukkan hal-hal positif terutama saat menguasai bola, namun klub menilai bahwa dibutuhkan lebih dari itu," tulis Ajax Showtime sebelumnya mengenai pemain yang hengkang tersebut.

Kini sudah jelas di mana pemain muda yang bebas transfer ini akan bermain mulai musim depan: di PSV. Klub asal Eindhoven ini melihat masa depan cerah bagi Gomes Ferreira, yang akan bergabung dengan tim U-19 di "Kota Cahaya".

"Di Amsterdam, Damian menonjol berkat kreativitasnya dan kemudahan bermain di antara lini," tulis PSV di kanal resmi klub mengenai pemain yang telah bermain di Ajax selama sembilan tahun.

"Selain itu, ia memiliki umpan terobosan yang tajam dan kuat dalam menguasai bola. Penyerang muda ini bisa bermain di berbagai posisi dan juga menunjukkan kemampuannya di lini tengah. Di kancah internasional, Damian juga sudah menunjukkan kemampuannya. Ia telah bermain dalam beberapa pertandingan untuk berbagai tim Oranje di level U-19."