PSV ingin mencegah kepergian pemain andalannya dan harus merogoh kocek dalam-dalam

PSV berupaya sekuat tenaga untuk mempertahankan Mauro Júnior, demikian dilaporkan Rik Elfrink atas nama Eindhovens Dagblad. Pemain asal Brasil tersebut memiliki klausul pelepasan sebesar 12 juta euro dalam kontraknya.

Pihak manajemen PSV khawatir ia akan hengkang dan siap melakukan apa pun untuk menghapus klausul tersebut dari kontraknya. Pihak manajemen Mauro bersedia mempertimbangkannya, namun meminta kompensasi atas hal tersebut.

Elfrink menyebutnya sebagai “jumlah yang cukup besar”. Pertanyaannya adalah sejauh mana pihak PSV bersedia menyetujuinya. “PSV bersedia untuk sedikit mengakomodasi hal tersebut, namun dengan prinsip kewajaran dan keadilan.”

Negosiasi ini memang harus dilakukan dengan cepat, karena saat ini ada klub lain yang mengincar Mauro. Fenerbahçe ingin mengintensifkan pembicaraan dengan Mauro, sementara transfer ke FC Porto sebelumnya juga tampak hampir pasti terwujud.

“Klub-klub lain masih bisa mempersulit PSV untuk mempertahankan Mauro Júnior,” kata Elfrink. “Hal yang mungkin memberi harapan bagi para penggemarnya adalah bahwa agen pemain asal Brasil itu berada di Eindhoven pada hari Sabtu dan bahwa baru-baru ini telah dilakukan pembicaraan kembali mengenai kontraknya, terutama untuk memperkuat ikatan tersebut.”

Seberapa realistis peluang mempertahankan Mauro akan terungkap dalam beberapa hari ke depan. “Mauro Júnior sangat penting bagi klub dan manajemen klub sangat ingin mempertahankannya, tetapi tentu saja semuanya memiliki harga,” demikian kata mereka. “Pasti akan ada kelanjutannya.”