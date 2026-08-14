Malik Tillman bisa saja meninggalkan Bayer Leverkusen lagi pada musim panas ini, demikian dilaporkan Sky Sport. PSV disebut sangat ingin memulangkan gelandang berusia 24 tahun itu, tetapi menurut Rik Elfrink dari Eindhovens Dagblad, ada satu kendala.

Tillman meninggalkan PSV untuk bergabung dengan Bayer Leverkusen pada musim panas 2025. Klub Jerman itu saat itu mengaktifkan klausul pelepasan dalam kontrak gelandang serang tersebut dan membayar 35 juta euro.

Setahun setelah kedatangannya, kepergian baru pun tidak tertutup kemungkinan. Leverkusen bersedia bekerja sama dalam sebuah transfer, tetapi hanya jika ada nominal 'luar biasa' yang diajukan.

Berapa tepatnya harga yang diminta Leverkusen untuk Tillman tidak diketahui. Namun, yang jelas PSV ingin kembali menyambut pemain internasional Amerika Serikat itu di Eindhoven.

Menurut ED, kepulangan sang juara bertahan itu saat ini 'tidak realistis'. PSV tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar biaya transfer di kisaran 30 hingga 35 juta euro.

Skema peminjaman tampaknya untuk sementara juga belum bisa menjadi jalan keluar bagi klub asal Eindhoven itu. "Pihak Jerman terbuka untuk penjualan, peminjaman untuk sekarang belum menjadi opsi," tulis Elfrink mengenai situasi Tillman.

Tillman masih terikat kontrak di Jerman hingga pertengahan 2030. Nilai pasarnya menurut Transfermarkt diperkirakan mencapai 30 juta euro.