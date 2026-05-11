PSV harus waspada: klub papan atas dari luar negeri telah menunjukkan minat dan serius

Essiën Bassey menjadi incaran utama klub Austria, Sturm Graz. Menurut Eindhovens Dagblad, bek kanan PSV berusia 19 tahun ini berpotensi menandatangani kontrak berjangka panjang dengan klub papan atas Austria tersebut—yang saat ini menduduki peringkat kedua di liga negara Alpen itu—setelah musim ini berakhir.

Menurut pengamat PSV Rik Elfrink dari ED, Sturm Graz ingin langsung memasukkan Bassey ke dalam skuad utama. Klub Austria tersebut serius mengupayakan transfer ini, namun PSV saat ini belum bersedia melepas sang bek.

Bassey masih terikat kontrak di Eindhoven hingga pertengahan 2027. PSV telah mengaktifkan opsi dalam kontraknya awal tahun ini dan masih melihat banyak potensi pada bek sayap tersebut, yang saat ini bermain untuk Jong PSV dan menunggu debut resminya di tim utama.

Klub asal Eindhoven ini bahkan ingin membuka kembali kontrak Bassey dan memperpanjangnya. Bek muda ini tertarik dengan profil Sturm Graz, yang dikenal sebagai klub tempat pemain muda dapat berkembang dengan cepat.

Sturm Graz juga sedang menuju partisipasi di babak kualifikasi Liga Champions. Di PSV, Bassey untuk saat ini belum menjadi bagian tetap dari rencana pelatih Peter Bosz. Namun, ada kemungkinan ia masih bisa menonjolkan diri di tim utama selama persiapan musim baru, asalkan Sturm Graz tidak berhasil menuntaskan negosiasi.

Belum diketahui berapa harga yang diminta PSV untuk kemungkinan transfer Bassey. Selain Sturm Graz, beberapa klub dari Jerman dan Belanda juga dilaporkan memantau penampilan bek kanan tersebut dengan cermat.