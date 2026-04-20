"PSV harus merekrutnya sebagai pengganti Joey Veerman"

Valentijn Driessen melihat Sven Mijnans mengalami perkembangan yang luar biasa di AZ. Kepala redaksi sepak bola De Telegraaf pun berpendapat bahwa gelandang AZ yang berhasil merebut trofi piala pada hari Minggu itu sudah siap untuk pindah ke klub papan atas Belanda.

Rekan diskusi René van der Gijp juga sangat memuji Mijnans dalam acara Vandaag Inside. ''Dia menjadi tulang punggung lini tengah AZ. Mijnans memiliki stamina yang luar biasa, mencetak gol, dan tidak segan melakukan pekerjaan kotor. Itulah tepatnya yang Anda inginkan.''

Driessen sepenuhnya setuju dengan analisis Van der Gijp. ''Di timnas Belanda, tidak ada gelandang seperti dia. Tiga faktor yang kamu sebutkan itu tidak dimiliki oleh satu pun pemain Oranje saat ini. Hanya saja, ini melawan NEC, bukan melawan FC Barcelona,'' kata jurnalis itu sambil memberi catatan.

Bagi Driessen, hal ini jelas: Mijnans harus naik level musim panas ini. ''Saya pikir dia harus pindah ke PSV. Mereka sudah ingin merekrutnya sebelumnya sebagai pengganti Joey Veerman. Akan sangat masuk akal jika PSV merekrut Mijnans sekarang. Dengan begitu, dia bisa langsung mendapatkan pengalaman di Liga Champions.''

Mijnans sepertinya akan bergabung dengan PSV musim panas lalu. Namun, AZ menghalangi transfer gelandang berusia 26 tahun itu, yang terikat kontrak di Alkmaar hingga pertengahan 2028. Kita tunggu saja apakah juara liga akan mencoba lagi setelah musim ini.

PSV berhasil merekrut Ruben van Bommel dari AZ pada 2025. Putra Mark van Bommel itu segera mengalami cedera lutut parah dan baru akan kembali beraksi di Eindhoven musim depan.