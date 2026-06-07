PSV harus bersiap menghadapi kepergian pemain yang telah 39 kali membela tim nasional

Sergiño Dest tampaknya siap hengkang dari PSV pada musim panas ini. Bek kanan yang sedang menjalani pemusatan latihan bersama timnas Amerika Serikat menjelang Piala Dunia ini menilai waktunya sudah tepat untuk mencoba peruntungannya kembali di liga top Eropa. Dest sebelumnya pernah bermain untuk FC Barcelona dan AC Milan selama beberapa waktu.

''Bukan tidak mungkin saya tetap tinggal, karena saya masih terikat kontrak di sini selama dua tahun. Namun, saya rasa ini bisa menjadi momen yang tepat untuk mengambil langkah baru,'' demikian Dest, yang telah mencatatkan 39 penampilan internasional, mengungkapkan ambisinya dalam wawancara mendalam dengan De Telegraaf.

Menurut pemain PSV berusia 25 tahun ini, wajar saja jika para pemain ingin mencapai level tertinggi. ''Saya sudah tiga tahun di PSV dan kami menjadi juara tiga tahun berturut-turut. Saya sudah bermain di liga-liga top dan saya tahu saya belum siap untuk itu.''

"Saya hanya ingin mencapai sesuatu di sana dan saya tahu saya bisa melakukannya. Saya tentu saja ambisius untuk naik ke level yang lebih tinggi. Tapi saya tidak akan pergi begitu saja. Tempat itu harus benar-benar cocok untuk saya," kata bek kanan PSV tersebut, yang menurut Transfermarkt memiliki nilai transfer sebesar delapan belas juta euro.

Dest boleh meninggalkan PSV dengan harga yang telah disepakati, demikian dilaporkan Eindhovens Dagblad pekan ini. ''Jumlah pastinya tidak diketahui, tetapi tampaknya PSV harus melepas bek berusia 25 tahun itu jika ada tawaran antara 23 hingga 25 juta euro.''

"Jika dia sendiri tertarik pada klub yang ingin membelinya dan menginginkan transfer, PSV kemungkinan besar tidak akan memegang kendali pada sebagian musim panas ini. Juara nasional itu pun harus menyetujui penjualan," kata pengamat klub Rik Elfrink.

PSV meminjam Dest dari FC Barcelona pada 2023, dan setahun kemudian dia dibeli secara permanen. Klub papan atas Spanyol itu masih berhak atas persentase dari hasil penjualan selanjutnya.