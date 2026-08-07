PSV dan Joey Veerman mendapat kabar baik setelah kartu merah melawan AZ

Skorsing yang diterima Joey Veerman setelah kartu merahnya dalam duel melawan AZ telah dikurangi. Setelah banding dari PSV, jaksa sepakbola profesional memutuskan untuk memangkas hukumannya menjadi dua pertandingan, dengan satu laga di antaranya bersifat percobaan.

Veerman mendapat kartu merah pada Minggu, tak lama setelah laga Johan Cruyff Schaal antara PSV dan AZ dimulai. Dengan kaki yang terangkat tinggi, ia mengenai kepala Mexx Meerdink dengan keras.

Wasit Serdar Gözübüyük awalnya membiarkan permainan berlanjut, tetapi setelah intervensi VAR ia akhirnya memutuskan untuk bertindak: kartu merah langsung. Itu berdampak besar pada pertandingan, karena pada akhirnya AZ menang 0-4.

Veerman awalnya dijatuhi skorsing tiga pertandingan, dengan satu laga bersifat percobaan. PSV mengajukan keberatan dan banding itu kini terbukti berhasil.

Dengan demikian, Veerman tetap bisa bermain dalam laga tandang melawan Excelsior. Laga pembuka musim kontra Fortuna Sittard memang akan ia lewatkan apa pun yang terjadi. PSV membuka VriendenLoterij Eredivisie pada Sabtu pukul 20.00 WIB di kandang sendiri.

Untuk sementara, tampaknya Veerman juga akan bermain di lini tengah PSV pada musim Eredivisie mendatang. Pemain asal Volendam itu direkrut dari sc Heerenveen pada 2021.

Klub-klub yang berminat bisa merekrut Veerman dengan nilai tetap 20 juta euro, tetapi sejauh ini situasinya tetap sunyi senyap.