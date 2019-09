PSSI Berharap Presiden RI Joko Widodo Dukung Langsung Timnas Indonesia Vs Malaysia

Pertandingan tersebut dilangsungkan di SUGBK, Kamis (3/9).

PSSI berharap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), menyempat waktu menonton laga timnas Indonesia kontra Malaysia. Pertandingan perdana Grup G kualifikasi Piala Dunia 2022, zona Asia tersebut dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis (5/9).

Menurut deputi sekjen PSSI Marshal Masita, pihaknya sudah mengirimkan undangan kepada orang nomor satu di Indonesia untuk melihat perjuangan pasukan Garuda. Hanya saja, sampai sekarang belum ada kepastian Jokowi datang atau tidak.

Bukan hanya Jokowi saja. Melainkan PSSI juga sudah memberikan undangan kepada sejumlah Kementerian terkait untuk menyaksikan duel yang penuh gengsi tersebut secara langsung.

"Iya kita undang sekaligus kita berharap beliau [Jokowi] datang dan menyaksikan kita menang [Insya Allah]," kata Marshal.

Artikel dilanjutkan di bawah ini

"Wapres [Jusuf Kalla] dan Menteri-menteri yang juga terkait dalam percepatan sepakbola, sudah pasti kita undang. Karena kita juga lagi intens sama mereka demi percepatan sepakbola," tambahnya.

Selain itu, Marshal menjabatkan tiket pertandingan timnas Indonesia kontra Malaysia baru terjual sekitar 40 ribu lembar. Artinya, baru 60 persen yang dibeli penonton dari sebanyak 66.433 tiket yang dijual.

"Bagus banget antusiasme penonton Indonesia untuk menyaksikan laga lawan Malaysia. So far so good pembeliannya," ujarnya.