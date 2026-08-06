Federasi Sepakbola Mesir menuntaskan perdebatan yang beredar seputar kabar yang menyebutkan bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk memberikan sejumlah klub tenggat waktu tambahan guna menyesuaikan kondisi hukum dan administratif mereka sebelum bergulirnya musim baru.

Seorang sumber resmi di dalam federasi, dalam pernyataan pers, menegaskan bahwa kabar tersebut sama sekali tidak benar. Ia menjelaskan bahwa federasi tidak mengirimkan surat resmi apa pun kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berisi permohonan untuk memberikan 22 klub tenggat waktu selama satu musim penuh sebagaimana yang beredar.

Sumber tersebut menyebutkan bahwa fakta yang sebenarnya sangat berbeda dari apa yang diberitakan, di mana salah satu klub yang masih mengalami krisis terkait perolehan lisensi hukum adalah pihak yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan tenggat waktu guna menyelesaikan prosedurnya, bukan Federasi Sepakbola Mesir.

Sumber tersebut menegaskan bahwa federasi menerapkan regulasi yang berlaku kepada seluruh klub tanpa terkecuali, dan tidak mengajukan permohonan kolektif apa pun terkait pemberian tenggat waktu kepada sejumlah klub. Ia menyoroti bahwa apa yang beredar dalam berkas ini tidak didasarkan pada dokumen atau surat resmi apa pun yang dikeluarkan oleh federasi.

Sumber tersebut mengakhiri pernyataannya dengan menekankan pentingnya memastikan keakuratan sebelum menyebarkan berita terkait lisensi klub, serta merujuk kepada sumber-sumber resmi, khususnya di tengah persiapan yang sedang berlangsung untuk bergulirnya kompetisi musim baru.

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