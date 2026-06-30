Prosesnya dimulai... Real Madrid mulai bergerak menuju kesepakatan besar

Real Madrid telah memulai langkah-langkah konkret untuk merealisasikan salah satu transfer paling menonjol di bursa transfer musim panas ini, sebagai tanggapan atas keinginan pelatih baru José Mourinho.

Surat kabar Spanyol "AS" mengungkap bahwa manajemen Real Madrid telah membuka jalur komunikasi dengan Inter Milan untuk membahas kemungkinan merekrut pemain Italia Alessandro Bastoni, sebagai bagian dari rencana klub untuk melengkapi proyek penguatan lini belakang, setelah sebelumnya merekrut Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, dan Denzel Dumfries.

Surat kabar tersebut menegaskan bahwa Mourinho masih berpendapat bahwa lini pertahanan membutuhkan bek tengah baru, yang mendorong para petinggi klub "Los Blancos" untuk mulai bergerak mendekati bek Italia berusia 27 tahun tersebut, yang kini menjadi salah satu nama teratas yang diincar di "Santiago Bernabéu".

Laporan tersebut menambahkan bahwa hubungan baik antara Real Madrid dan Inter Milan dapat memperlancar proses negosiasi, terutama karena klub Italia tersebut menyadari ketertarikan raksasa Spanyol itu untuk mendatangkan Bastoni, serta mengetahui keinginan sang pemain untuk mencoba pengalaman baru selama jendela transfer saat ini.

"AS" menyebutkan bahwa Inter telah memberikan lampu hijau kepada Bastoni pada musim lalu untuk menjajaki masa depannya; pemain tersebut bahkan telah melakukan negosiasi dengan Barcelona, namun kesepakatan tersebut tidak terwujud, sebelum situasi berubah drastis seiring kembalinya Mourinho sebagai pelatih Real Madrid.

Menurut surat kabar tersebut, bek internasional Italia itu menghentikan semua pembicaraan dengan klub lain, setelah pindah ke Real Madrid menjadi pilihan utamanya, sambil menunggu perkembangan negosiasi antara kedua klub.

Meskipun semua pihak ingin menyelesaikan kesepakatan ini, “AS” menjelaskan bahwa Real Madrid tidak akan dapat menyelesaikannya secara langsung, karena perekrutan Bastoni terkait dengan hengkangnya sejumlah pemain, baik untuk memberikan ruang dalam skuad tim utama maupun untuk mencapai keseimbangan keuangan.

Laporan tersebut juga menyoroti bahwa cedera yang dialami pemain Jerman, Nico Schlotterbeck—yang sebelumnya menjadikannya salah satu opsi Real Madrid—telah mengubah prioritas klub, sehingga Bastoni kini menjadi kandidat terkuat untuk memperkuat lini pertahanan selama bursa transfer musim panas.

Surat kabar tersebut mengakhiri laporannya dengan menegaskan bahwa komunikasi antara Real Madrid dan Inter Milan terus berlanjut, dan bahwa “proses Bastoni” telah memasuki tahap pelaksanaan, namun penyelesaiannya masih membutuhkan waktu sebelum mencapai kesepakatan akhir.