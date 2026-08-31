Pria mustahil: Presiden Argentina melepas kepergian Messi

Pengumuman pensiun Lionel Messi dari sepak bola internasional bersama timnas Argentina tidak berlalu sebagai peristiwa olahraga biasa di dalam negerinya, karena gaungnya dengan cepat menjangkau level tertinggi negara.

Presiden Argentina Javier Milei ikut mewarnai perpisahan sang legenda Argentina melalui pesan singkat yang menyimpan penghargaan besar bagi kapten "Tango" pemilik pencapaian paling menonjol dalam sepak bola Argentina modern.

Milei mengunggah melalui akun "Instagram" miliknya sebuah foto Messi yang tengah menyapa para pendukung, dan menulis: "Terima kasih banyak, wahai manusia yang mustahil".









Pesan presiden Argentina itu datang beberapa jam setelah Messi mengumumkan keputusannya untuk mengakhiri perjalanan internasionalnya, melalui sebuah pesan penuh emosi yang di dalamnya ia menegaskan bahwa langkah tersebut tidaklah mudah, namun datang setelah pemikiran panjang dan setelah ia sampai pada keyakinan bahwa saatnya sudah tepat untuk membuka jalan bagi generasi baru pemain.

Messi mengatakan dalam salah satu bagian pesannya: "Aku telah mengerahkan segala yang aku miliki, dan aku tidak lagi punya lebih banyak untuk kupersembahkan, di samping adanya sekelompok pemain muda hebat yang layak mendapatkan kesempatan mereka".