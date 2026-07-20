Kemenangan tim nasional Spanyol dalam Piala Dunia 2026 bukan sekadar prestasi kolektif yang mengembalikan “La Roja” ke puncak sepak bola dunia untuk kedua kalinya dalam sejarahnya, tetapi juga menyimpan prestasi individu yang luar biasa bagi bintang Alex Baína, yang mencatatkan namanya dalam sejarah dengan rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya, setelah menjadi pemain pertama yang meraih treble turnamen internasional besar secara berturut-turut—sebuah prestasi yang belum pernah dicapai oleh pemain mana pun dalam sejarah sepak bola.

Kemenangan Spanyol di Piala Dunia 2026 tidak hanya menobatkannya sebagai juara dunia untuk kedua kalinya, tetapi juga mengukuhkan posisi Alex Baína dalam sejarah olahraga ini, setelah gelandang Atlético Madrid tersebut menjadi pemain pertama yang meraih tiga gelar turnamen internasional besar secara berturut-turut, yaitu: Kejuaraan Eropa, medali emas di Olimpiade, dan kemudian Piala Dunia.

Belum pernah ada pemain yang mencapai prestasi ini dengan cara seperti ini, sehingga rekor yang dicetak Baína menjadi satu-satunya yang tak tertandingi dalam sejarah sepak bola. Rahasia di balik prestasi ini terletak pada kata “berturut-turut”, karena perjalanan Baena menuju treble ini dimulai pada musim panas 2024, ketika ia menjuarai Kejuaraan Eropa bersama tim nasional Spanyol senior di Jerman di bawah asuhan pelatih Luis de la Fuente.

Hanya beberapa minggu kemudian, ia bergabung dengan tim nasional Olimpiade Spanyol di bawah asuhan Santi Denia, dan membawanya meraih medali emas di Olimpiade “Paris 2024”, sebuah prestasi yang sebelumnya hanya tercapai satu kali dalam sejarah sepak bola Spanyol.

Dua tahun kemudian, Baína melengkapi rangkaian prestasi bersejarah ini setelah bersama tim nasional Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, sehingga mengumpulkan tiga gelar internasional berbeda dalam kurun waktu kurang dari dua tahun, sebagaimana dilaporkan oleh surat kabar Spanyol “Marca”.

Nilai pencapaian ini semakin meningkat jika dibandingkan dengan sejarah olahraga ini, karena hanya dua pemain yang pernah mendekati prestasi ini, yaitu dua pemain Argentina, Lionel Messi dan Ángel Di María, yang meraih medali emas di Olimpiade Beijing 2008, kemudian memenangkan Piala Dunia 2022 di Qatar, serta dua gelar Copa América pada tahun 2021 dan 2024.

Namun, perbedaan mendasar adalah bahwa Messi dan Di María tidak meraih gelar-gelar tersebut secara berturut-turut; ada jeda bertahun-tahun di antara gelar-gelar mereka, di mana berbagai generasi pemain telah berganti.

Sedangkan Alex Baena, berhasil meraih gelar Kejuaraan Eropa, medali emas Olimpiade, kemudian Piala Dunia, dalam urutan waktu yang berkesinambungan hanya dalam waktu dua tahun, sehingga menjadi pemain pertama dalam sejarah sepak bola, dan pemain Eropa pertama, yang mencapai prestasi luar biasa ini dengan cara tersebut, serta menambahkan babak baru ke dalam sejarah olahraga ini dengan salah satu rekor paling istimewa.