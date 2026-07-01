Prestasi langka yang menempatkan "Mbappé dan kawan-kawan" sejajar dengan para legenda Samba

Di era di mana angka-angka kini menceritakan kisah-kisah kejayaan sepak bola, muncul sebuah statistik mencolok dari Piala Dunia 2026 yang menempatkan satu-satunya tim Eropa sejajar dengan salah satu generasi terhebat dalam sejarah Piala Dunia.

Angka luar biasa yang hanya tercapai dua kali di abad ke-21 ini, menunjukkan kekuatan serangan yang mematikan dan mampu membuat perbedaan.

Jaringan global “Opta”, yang berspesialisasi dalam statistik sepak bola, mengungkap pencapaian numerik yang unik terkait jumlah tim nasional yang memiliki trio penyerang luar biasa dalam satu edisi Piala Dunia.

Menurut data jaringan tersebut, hanya dua tim sejak tahun 2000 yang masing-masing berhasil menurunkan setidaknya tiga pemain, di mana setiap pemainnya menyumbang lima kontribusi krusial atau lebih—baik dalam mencetak gol maupun menciptakan peluang—selama satu turnamen.

Tim pertama yang mencapai rekor ini adalah Brasil pada edisi 2002, berkat trio emas yang terdiri dari Ronaldo, Rivaldo, dan Ronaldinho, dalam turnamen di mana “Samba” meraih gelar juara dunia kelima mereka.

Sedangkan tim nasional kedua yang bergabung dengan klub elit ini adalah Prancis pada edisi Piala Dunia 2026 saat ini, di mana Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, dan Michael Oliisi menonjol dengan masing-masing mencatatkan setidaknya lima kontribusi krusial—baik berupa gol maupun assist.

Prestasi ini menempatkan skuad “Les Bleus” dalam perbandingan langsung dengan generasi Brasil yang bersejarah, sekaligus menegaskan kedalaman serangan luar biasa yang dimiliki timnas Prancis dalam upayanya meraih kejayaan dunia.