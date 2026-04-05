Prestasi bersejarah bagi seorang talenta Spanyol di tanah Maroko

Negara Maroko menjadi saksi pencapaian bersejarah seorang bintang tenis Spanyol yang menjanjikan.

Surat kabar "Marca" melaporkan: "Dunia tenis Spanyol dan internasional telah menemukan bakat baru dalam diri Rafael Khudar, yang pada usia 19 tahun berhasil meraih gelar pertamanya di turnamen Asosiasi Tenis Profesional (ATP) di lapangan tanah liat pada turnamen Marrakesh Open 250."

Lalu dilanjutkan: "Belum pernah ada yang mencapai prestasi ini pada usia semuda itu. Korban kekalahannya adalah pemain berpengalaman Marco Tronchetti (6-3, 6-2), yang sebelumnya telah mencatatkan prestasi luar biasa dengan mencapai final pertamanya pada usia 36 tahun, terutama karena ia lolos dari babak kualifikasi."

Maroko cocok untuk para pemain Spanyol.. Memang, daftar pemenang turnamen yang dimulai pada tahun 1984 ini sudah mencakup David de Miguel (1986), Tomás Carbonell (1996), Alberto Martín (1999), Fernando Vicente (2000), Santiago Ventura (2004), Juan Carlos Ferrero (2009), Pablo Andújar (2011, 2012, dan 2018), Tomi Robredo (2013), Guillermo García López (2014), dan Roberto Carballés (2023).

Goudar menjadi pemain Spanyol pertama yang mengangkat trofi, kecuali Carlos Alcaraz, sejak kemenangan Roberto Bautista di lapangan Antwerp.

Sudah 542 hari berlalu sejak kemenangan Bautista, dan rasanya seperti waktu yang lama untuk melihat seseorang berdiri di puncak podium bersama petenis peringkat satu dunia saat ini.

Raja baru turnamen Marrakesh ini bergabung dengan João Fonseca di antara para pemenang yang lahir pada tahun 2006.

Dia adalah pemain Spanyol keenam yang meraih gelar turnamen sebelum berusia 20 tahun, setelah Rafael Nadal, Alcaraz, Carlos Moya, Ferrero, dan Robredo.

