Presiden Napoli menanggapi Conte: Jika dia meminta untuk pergi, saya akan menyetujuinya

Aurelio De Laurentiis, Presiden Klub Napoli, menanggapi pernyataan yang dilontarkan oleh Antonio Conte, pelatih tim asal Selatan itu, mengenai kelayakannya untuk mencalonkan diri sebagai pelatih tim nasional Italia, setelah kepergian Gennaro Gattuso, menyusul kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026.



Conte membuka peluang untuk melatih tim nasional, menegaskan bahwa masa depannya bersama Napoli masih menjadi bahan pembicaraan. Ia mengatakan setelah timnya mengalahkan Milan di liga: "Jangan lupa bahwa pada bulan-bulan terakhir musim lalu, media membicarakan kepergian saya ke Juventus."

Dia menambahkan: "Media perlu menulis sesuatu, dan wajar jika nama saya muncul dalam daftar. Jika saya menjadi presiden federasi, saya akan memasukkan nama saya di antara para calon karena beberapa alasan."

Baca juga:

Perez lebih memilih Vinicius daripada Mbappé.. Pernyataan mengejutkan yang mengubah peta bintang Real Madrid

Sementara itu, De Laurentiis, dalam pernyataan yang dilansir situs "Calciopoli 24" hari Selasa ini, mengatakan: "Jika Conte meminta izin kepadaku untuk kembali ke tim nasional, aku rasa aku akan menyetujuinya."

Dia menambahkan: "Namun, karena dia sangat cerdas, dan selama tidak ada pembicaraan serius—yang hingga kini belum terjadi—saya tidak yakin dia akan membayangkan dirinya memimpin sebuah entitas yang sama sekali tidak terorganisir."



Media Italia mengemukakan nama Conte, yang memimpin Napoli musim ini untuk menduduki peringkat kedua Serie A, tertinggal 7 poin dari Inter yang memimpin klasemen, sebagai sosok yang mampu mengembalikan "Azzurri" ke jalur kemenangan.

Nama Massimiliano Allegri, yang saat ini melatih Milan, juga menjadi perbincangan, mengingat "Rossoneri" kehilangan posisi kedua di klasemen Serie A setelah dikalahkan oleh Napoli.