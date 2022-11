'Mereka Melakukannya!' - Presiden Joe Biden Rayakan Kemenangan Amerika Serikat Atas Iran

APA YANG TERJADI? Presiden Biden mengumumkan kemenangan Amerika Serikat 1-0 atas Iran di Piala Dunia 2022 kepada orang-orang yang berkumpul di Michigan. Sang Presiden diminta komentarnya tentang kelolosan Stars and Stripes ke babak 16 besar. "USA! USA! Itu pertandingan yang besar, bung," ujarnya.

"Ketika saya berbicara dengan pelatih dan para pemain, saya berkata, 'Kalian bisa melakukan ini.' Mereka pergi 'eh.' Mereka melakukannya, Tuhan mencintai mereka. Bagaimana pun, saya pikir kalian mungkin ingin mendengar."

WE DID IT, JOE pic.twitter.com/9SSACCSuX8