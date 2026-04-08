Presiden Atlético Madrid soal kepergian Álvarez: Mereka menganggapku seperti dewa!

Enrique Cerezo, Presiden Klub Atlético Madrid, berbicara kepada media beberapa jam sebelum pertandingan Barcelona melawan Atlético Madrid di Stadion "Camp Nou" pada leg pertama perempat final Liga Champions.

Presiden Atletico tersebut membahas kepergian Antoine Griezmann ke liga Amerika Serikat setelah musim ini berakhir, kemungkinan hengkangnya Julian Alvarez, serta kontroversi seputar wasit yang terjadi belakangan ini.

Alvarez dianggap sebagai salah satu pemain yang paling diinginkan oleh Barcelona, untuk memperkuat lini serang tim Catalan mulai musim depan.

Mengenai masa depan penyerang Argentina tersebut, Serizo berkata: "Bisakah kamu menjamin bahwa kamu akan tetap di sini hingga akhir tahun? Jika seorang pemain memiliki kontrak dengan tim yang masih tersisa bertahun-tahun, katakan padaku apa yang bisa terjadi."

Dia menambahkan, seperti dilansir surat kabar "AS", "Anggap saja aku sebagai dewa, dan dia tidak akan pergi sampai aku memerintahkannya untuk pergi. Kalianlah yang tidak menutup pintu apa pun. Biarkan aku menjelaskannya dalam tiga kata: dia memiliki kontrak dengan Atletico Madrid."

Mengenai perpisahannya dengan Griezmann yang akan meninggalkan Atlético pada akhir musim ini menuju Orlando City, ia menjelaskan: "Sama seperti yang dilakukan pelatih kami, tapi saya akan melakukannya ketika dia benar-benar pergi; dia akan tetap bersama kami selama beberapa bulan."

Mengenai kontroversi wasit yang besar setelah pertandingan Atlético dan Barcelona di La Liga, ia menyoroti: "Kalian tahu pendapat saya tentang teknologi Video Assistant Referee (VAR), dan saya bisa mengulanginya jika kalian mau. Saya pikir wajar jika mereka mengatakan bahwa VAR membuat kesalahan, tapi siapa yang akan mengganti kerugian kami atas kesalahan ini?".

Mengenai pertandingan hari ini, Cerezo mengatakan: "Saya punya firasat yang baik, tapi seperti yang kalian tahu, pertandingan berjalan seperti ini. Kita bisa menang, kalah, atau seri, dan kita harus menunggu hingga pukul sebelas untuk melihat apa yang akan terjadi."

Presiden Atlético Madrid menegaskan di akhir pernyataannya bahwa segala yang dilakukan pelatih timnya, Diego Simeone, sangatlah sempurna, sambil menambahkan bahwa Los Rojiblancos sangat ingin meraih gelar Liga Champions lebih dari tim mana pun.